Daniel Carreño: "Nos hicimos fuertes porque no jugamos en puntitas de pie, somos un equipo aguerrido"

Nacional venció 1-0 a Central Español este domingo en el Estadio Centenario y sumó tres puntos importantes para seguir escalando en la tabla del Torneo Clausura. Con este triunfo, el tricolor llegó a 20 unidades, igualó la línea de Peñarol y quedó a dos del líder, Montevideo City Torque.

Aunque sufrió al final por el posible empate palermitano, volvió a llevarse el triunfo y encadenó cuatro, para pasar página definitivamente de la crisis que atravesó semanas atrás y volver a aparecer en la conversación. Su entrenador, Daniel Carreño, destacó por eso el carácter de su plantel.

"Este equipo está levantando el nivel, siente más confianza, está ganando los partidos, juega con mucha actitud, juega los partidos como una final, y eso nos hace salir ganador de los encuentros", dijo el entrenador en zona mixta, una vez finalizado el partido.

Después reconoció que al final sufrieron de más: "Hoy pasamos demasiadas zozobras al final: la verdad que no me gustaron los minutos finales, perdíamos muy rápido el balón. Las transiciones de ellos, más allá de que nunca inquietaron nuestro arco, tiraron balones al área que podían inquietar".

"Pero la victoria pasa porque el equipo se entrega y está convencido de lo que hace. Creo que merecimos hacer algún gol más", sentenció.

En el mismo sentido agregó: "Nosotros trabajamos toda la semana el tema de no confiarnos, que somos un equipo que no podemos entrar en puntitas de pie. Nos hicimos fuerte porque somos un equipo aguerrido y luchamos cada pelota".

El único gol del encuentro lo marcó Tiziano Correa a los 22 minutos. El delantero recibió al borde del área y sacó un potente remate de larga distancia para darle la victoria al equipo tricolor. Desde su llegada a Nacional, el atacante suma cinco goles.

"Tiziano viene levantando, viene bien con el gol. Hizo un gran primer tiempo, después se cansó un poco, por eso el cambio. Yo creo que hubo jugadores que jugaron mejor, pero él también", resumió el DT sobre el delantero.