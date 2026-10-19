Cristiano Ronaldo sancionado con 30 días de suspensión y multa por abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

De este modo, Cristiano recibe la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa.

Además, el exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante.

Así, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la Liga de las Naciones, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el seleccionador de Portugal han dejado la puerta abierta.

Según se desprende del comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el capitán de la selección portuguesa "no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar" la concentración el pasado día 30 de septiembre.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado".

Cristiano, de 41 años, abandonó la selección por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

Según Cristiano, el motivo de su enfado fue que Jesus le hizo calentar durante media hora y luego no le sacó al campo.

Las disculpas de CR7

Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal. Foto: @cristiano.

Cristiano se disculpó por su comportamiento el 6 de octubre con un comunicado en el que dejó la puerta abierta a volver a la selección y se mostró dispuesto a ser sancionado por su abrupta salida de la concentración portuguesa.

"Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración", escribió el quíntuple Balón de Oro de 41 años.

"Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados", añadió en su comunicado.

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"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", añadió CR7.

El astro luso justificó su defección porque el seleccionador Jorge Jesus "no cumplió su palabra".

Antes del partido contra Noruega, Ronaldo contó que Jesus le preguntó de forma inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Él aceptó y calentó desde el descanso, pero no llegó a entrar al terreno de juego.

El exdelantero del Real Madrid afirmó que habló después con Jesus y acordó con él que el técnico se disculparía en una rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero esta comparecencia tampoco fue como él esperaba.

En base a EFE.