Cristian Lema, el ex Peñarol, se retiró tras un año sin jugar en Boca: "es muy difícil salir bien del club"

A sus 35 años, Cristian Lema, defensor argentino que jugó cinco meses en Peñarol, se retiró tras no jugar todo el año pasado. El jugador cuya ficha pertenecía a Boca Juniors, cargó contra la directiva encabezada por Juan Román Riquelme, a la que responsabilizó de su decisión, tras no permitirle salir en el período de pases anterior, pese a que no iba a ser tenido en cuenta.

Lema, que comenzó el año lesionado, estuvo apenas a la orden en cinco partidos, los últimos tres de la fase regular del Torneo Apertura y los dos de playoffs, donde Boca Juniors quedó eliminado en cuartos de final, a manos de Independiente. La llegada de Miguel Ángel Russo relegó definitivamente al defensor, que no volvió a ser convocado en todo el segundo semestre y ni siquiera viajó al Mundial de Clubes.

En una entrevista con Locos x la Redonda, el exdefensor manifestó que le solicitó al club salir a mediados del año pasado: "no les servía a ellos, no me servía a mí". El ex Peñarol agregó que pese a que no iba a ser tenido en cuenta, como se lo manifestó Russo en una charla, el Xeneize intentó sacarle algún rédito. "Se manejan de una forma que ellos creen que les favorece" declaró respecto a la directiva, que lo liberó a salir el último día del período de pases: "¿a dónde me voy a ir? Un club por más que te quiere, tiene un tiempo para esperar a un jugador".

"A la gran mayoría le pasó, es muy difícil salir bien de Boca", contó Lema respecto a un club, que tuvo episodios similares con ejemplos como Marcos Rojo o Lucas Blondel. "A ellos no les sirve pagarle a un jugador seis meses, porque yo iba a estar ahí entrenando, y no iba a jugar".

El ex Peñarol hizo la primera parte de su carrera en Argentina, donde defendió a Guillermo Brown, Newell's Old Boys, Quilmes, Tigre y Belgrano, para luego pegar el salto a Benfica. Del club portugués fue cedido a Peñarol y nuevamente al Leproso, para luego ser vendido al Damac de Arabia Saudita. El equipo rosarino volvió a traerlo a Sudamérica, donde culminó su carrera en Lanús y Boca Juniors. con el Xeneize jugó 34 partidos en dos años, donde le convirtió un gol a Rosario Central.

Con el Mirasol disputó 20 partidos y anotó tres goles, dos por el Uruguayo —a River Plate y Cerro— y uno por la Libertadores —ante San José de Bolivia—.