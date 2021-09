Copa Sudamericana: los muy buenos números jugando en casa que ilusionan a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para tener aspiraciones de avanzar en cualquier torneo internacional es vital hacerse fuerte en casa y mucho más cuando se trata de enfrentamientos directos como el que tendrán este jueves (21.30) Peñarol y Athletico Paranaense por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el equipo aurinegro tiene motivos suficientes como para ilusionarse de sacar un buen resultado frente al brasileño, dado que ha tenido una muy buena performance jugando como local en el Campéón del Siglo, a lo que se debe sumar que Athletico Paranaense no ha tenido grandes actuaciones jugando fuera de casa.

Peñarol golea en su estadio

Teniendo en cuenta solo la Copa Sudamericana, Peñarol ha disputado seis partidos en el Campeón del Siglo en este 2021, de los cuales ganó 5 y perdió uno, que si bien fue el clásico ante Nacional (0-1) por los octavos de final, no dolió tanto porque igualmente le significó la clasificación al haber ganado la serie porque en la ida había triunfado por 2-1. No obstante, fue en el único juego que no marcó. Los resultados del carbonero en su estadio fueron:

4-1 a Cerro Largo

5-1 a Sport Huancayo

3-0 a River Plate (Paraguay)

4-0 a Corinthians

0-1 con Nacional

1-0 a Sporting Cristal

​En resumen, en los 6 partidos que jugó en el CDS convirtió 17 tantos (2,83 por partido) y solo recibió 3 (0,5)

Athletico Paranaense de visitante

De los cinco partidos que jugó fuera de casa, Athletico Paranaense ganó tres y perdió los dos restantes. Sus resultados como visitante fueron:

1-0 a Aucas

0-1 con Melgar

1-0 a Metropolitanos (Venezuela)

1-0 a América de Cali

0-1 con Liga de Quito

El equipo de Curitiba convirtió solo 3 goles y recibió 2. Como señal positiva tiene que ya ganó en el Campeón del Siglo, pues en 2018 y también por la Copa Sudamericana se impuso por un contundente 4-1.