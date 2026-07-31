Conmebol rompió el silencio en medio de la polémica de FIFA: llama a un consejo para analizar los pasos a seguir

A través de sus canales oficiales, Conmebol se expresó por primera vez acerca del FIFA Forward Enterprise, un organismo que se encargaría de las operaciones comerciales de los eventos organizados por el ente rector del fútbol mundial.

Esta vendería acciones minoritarias a inversores y lo que el mundo del fútbol teme es que estos tengan incidencia en la disputa de los principales torneos de la FIFA. En su comunicado Conmebol expresó que "inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

El ente del fútbol sudamericano "reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo", sin embargo no omitió una opinión concreta al respecto como si lo hicieron UEFA, AFC y Concacaf que fueron las primeras confederaciones en rechazar este proyecto.

Conmebol tomó el camino de la CAF, evaluará la propuesta entendiendo que las decisiones de carácter comercial y financiero "deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia".

"La Conmebol continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", concluyó en su comunicado el ente presidido por Alejandro Domínguez.

Mayoría simple en el Consejo y el Congreso para salir adelante

Donald Trump y Gianni Infantino en el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP.

Además de las federaciones, el Consejo de la FIFA que preside Gianni Infantino tiene que pronunciarse al respecto. Es el órgano que define los objetivos de la FIFA, su dirección estratégica y sus políticas y valores, en particular en lo que se refiere a la organización y el desarrollo del fútbol a escala mundial, según el reglamento de gobernanza del organismo.

Se reúne en sesiones ordinarias al menos tres veces al año y sus decisiones se adoptan por mayoría simple (más del 50 %) de los votos válidos emitidos. Cada uno de sus miembros tiene un voto y no se cuentan las abstenciones.

Actualmente los forman 36 miembros. Entre ellos, además de Infantino, hay ocho vicepresidentes: los seis presidentes de las confederaciones —Asia (AFC), Europa (UEFA), África (CAF), Sudamérica (CONMEBOL), Norte y Centroamérica (CONCACAF) y Oceanía (OFC)—, más el húngaro Sándor Csányi, expresidente de la federación de su país, y la inglesa Debie Hewitt, presidenta de la Federación inglesa.

Respecto a cuestiones comerciales y económicas, el Consejo define, entre otros, los estándares, las políticas y los procedimientos que rigen la concesión de los contratos comerciales de la FIFA y el resto de cuestiones comerciales, así como las políticas destinadas al desarrollo.

El Consejo convoca anualmente la fecha del Congreso ordinario de la FIFA, —el 18 de marzo de 2027 en Rabat tiene previsto el próximo con la elección de presidente—, pero puede convocar uno extraordinario cuando lo considere oportuno.

Según la normativa, convocará un Congreso extraordinario si una quinta parte de las federaciones lo solicita mediante un escrito en el que se establezcan los temas a tratar, que se celebrará en un plazo de tres meses.

En los congresos cada una de las 211 federaciones dispone de un voto. No se permite el voto por poderes, ni por carta, en caso de que el Congreso se celebre en persona. En los celebrados en remoto se permitirá el voto por correspondencia u online.

Las elecciones de cargos se celebrarán mediante voto secreto, pero el resto de votaciones se harán a mano alzada o mediante dispositivos electrónicos. El voto no será obligatorio. Si el voto a mano alzada no establece una clara mayoría a favor de una propuesta, la votación se efectuará por llamamiento, nombrando a las federaciones miembro por orden alfabético en inglés. Será suficiente la mayoría simple (más del 50 %) de los votos válidos emitidos para que las elecciones, votaciones u otro tipo de decisiones sean válidas.

Si UEFA, Concacaf y AFC rechazan en conjunto la propuesta como expresaron a través de comunicados, la decisión de Conmebol no debería tener incidencia en el resultado final, que sería rechazar la nueva propuesta de la FIFA.