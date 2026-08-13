Con cinco cambios, Nacional perfila su equipo titular para visitar a Racing buscando una victoria urgente

El Nacional de Jorge Bava continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en el cruce frente a Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura, que será el sábado a las 16:30 horas en el Estadio Centenario.

De acuerdo a los ensayos que estuvo realizando el entrenador, realizaría cinco cambios en relación al equipo titular frente a Boston River, incluyendo un nuevo sistema táctico con tres defensores centrales y dos carrileros.

En el arco repetirá Alexis Martín Arias y la zaga estará compuesta por Agustín Rogel, Paolo Calione y el costarricense Francisco Calvo. Como lateral/volante por derecha se instala la duda entre Nicolás Rodríguez y Baltasar Barcia, al tiempo que por izquierda jugará Benjamín Núñez, el joven proveniente de Oriental de La Paz.

Benjamín Núñez entrenando con Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

En el caso de Calione, tiene apenas 344 minutos disputados que se reparten en siete juegos. Fue titular en cuatro ocasiones: tres por el Torneo Apertura y una frente a Deportes Tolima de local por Copa Libertadores.

En tanto, el Ojito tiene 13 partidos en lo que va del año y fue titular por última vez el 31 de mayo en la caída 3-0 ante Deportivo Maldonado.

Nicolás Rodríguez disputa la pelota en el partido entre Nacional y Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Hasta el momento, registra un partido oficial con el Bolso por haber entrado cinco minutos frente al Sastre, por lo que será su estreno como titular. En el equipo paceño ya ha demostrado capacidad para desequilibrar en ofensiva y, de hecho, hizo seis goles durante 2026 a pesar de que su puesto natural es el de lateral.

Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Agustín Dos Santos completarán el mediocampo, al tiempo que en ofensiva se dará el regreso de Maxi Gómez, el máximo artillero del equipo en lo que va del año.

El “9” ya cumplió la suspensión en el último compromiso y será el encargado de capitanear al equipo ante la ausencia de Sebastián Coates, quien continúa recuperándose de su desgarro en el sóleo.

Maxi Gómez celebrando uno de sus goles con Nacional frente a Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

A pesar de la crisis futbolística que atraviesa el Bolso, el delantero tiene 17 goles en la cuenta personal y suele ser determinante. Bava tiene el desafío de rodearlo mejor y potenciar el desempeño colectivo.

La incógnita es quién será el segundo punta contra La Escuelita. Tiziano Correa se disputa ese lugar con Maximiliano Silvera, quien por ahora está lejos del rendimiento que esperan en el tricolor.

El 11 está en el foco de la crítica por no haber estado preciso en ofensiva durante los últimos encuentros y aún no ha podido ganarse un lugar indiscutido en el equipo titular.

También quedó en la mira por el error involuntario que derivó en el 1-1 parcial del Sastre en el Gran Parque Central. Tiene cuatro goles y dos asistencias en 22 partidos de la temporada.

El argentino Rubén Botta, quien viene de debutar con un golazo ingresando desde el banco, volverá a esperar su oportunidad. Aunque lo ven muy bien desde lo técnico, prefieren irle graduando la cantidad de minutos tomando en cuenta que hacía meses no jugaba un partido oficial. Desde la interna afirman que están sorprendidos con la capacidad física que viene mostrando desde su arribo el pasado 4 de agosto.

Nacional, que está a ocho puntos de Peñarol en la Tabla Anual a falta de que el mirasol juegue un partido, precisa una victoria con urgencia luego de ratificar la continuidad de su entrenador en la última directiva.

De esta manera, el probable once de Nacional para visitar a Racing es el siguiente: Alexis Martín Arias; Agustín Rogel, Paolo Calione, Francisco Calvo; Nicolás Rodríguez/Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Benjamín Núñez; Maxi Gómez, Tiziano Correa/Maximiliano Silvera.

