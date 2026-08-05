Como Jaime en Peñarol, jugadores de Argentina que relanzan su carrera en Uruguay: posición más buscada y un debate

El fútbol uruguayo es sin dudas uno de los que más jugadores profesionales llega a producir per cápita en el mundo, pero a la vez es muy difícil sostenerlos cuando se afianzan en Primera y hay otros mercados, como el argentino, que tienen un problema distinto: una superpoblación que muchas veces los deja relegados y sin oportunidad de mostrarse.

En los últimos tiempos, han llegado a Uruguay muchos jóvenes, y no tanto, desde Argentina, y han dejado al descubierto lo que puede ser una falencia a nivel local y que existe una posición y una serie de características que son difíciles de encontrar en Uruguay: las de un extremo con capacidad para ganar duelos en el uno contra uno y hace tiempo que acá el 4-4-2 dejó de ser el sistema más utilizado y ahora, mientras los enganches parecen estar en extinción, los viejos punteros volvieron a estar de moda en los 4-2-3-1 y 4-3-3 que estilan la gran mayoría de los equipos.

CANILLA LIBRE EN RIVER Desde la llegada de Eduardo Coudet, el Millo separó del plantel principal a jugadores del calibre del campeón del mundo Germán Pezzella, el uruguayo Matías Viña, que viene de jugar el Mundial y refuerzos que costaron mucho dinero como Maxi Salas o Kevin Castaño. Sin ellos no tiene lugar, es aún más difícil para los juveniles y algunos optaron por venir al fútbol uruguayo: como Leonel Jaime. Felipe Álvarez debutó en Primera con Racing en Uruguay, salió campeón del Apertura y el Cervecero ya confirmó de otros dos jugadores de River: Matías Unyicio y Agustín de la Cuesta.

El último gran ejemplo es Leonel Jaime. Debutó a fines de 2025 en River Plate con Marcelo Gallardo, pero sin ser tenido en cuenta en los planes de Eduardo Coudet, el extremo de 20 años llegó a Peñarol a préstamo como una apuesta, pero hoy es una figura en el equipo de Diego Aguirre. Ingresó de apuro ante Racing por la lesión de un compañero y ya lleva tres asistencias en tres partidos. No hay dudas que por las condiciones del préstamo y la consideración que está teniendo, el aurinegro podría retenerlo seis meses más y libre de costos.

Ese extremo encarador, con potrero, como dicen allá, y desfachatado, no es fácil de formar acá y además, aún siendo juveniles o jugando en el ascenso de Argentina, parecen llegar con una formación tal que los hace estar listos para jugar y destacar en Uruguay. Casos como el de Jaime hay varios y no solo eso: cuando se van, los equipos siguen buscando ese mismo perfil de futbolista. Así lo hizo Cerro que fue visionario con Fernando Elizari cuando peleaba por el ascenso y, una vez que el volante que pasó por Defensor Sporting y luego se fue a Brasil, encontró en Alejo Macelli a uno de los referentes del plantel actual y que parece haber nacido en la Villa.

Nicolás Vallejo no tenía lugar en Independiente y su cesión a Talleres no mejoró su nivel. Llegó a préstamo a Liverpool y fue figura del equipo que peleó el título. Se relanzó, el Rojo lo vendió a México y el negriazul buscó “otro Vallejo”: llegó Ramiro Degregorio, con similares características y a préstamo de Racing.

Faltan extremos, ¿y también formación? A Jaime, con 20 años y 121 minutos en la Primera con River, le alcanzó para resaltar en Peñarol y aunque Felipe Álvarez (22), zaguero, hizo su debut en Primera en Racing, fue una de las figuras del campeón del Apertura. No sorprende para nada que ahora los de Sayago hayan confirmado la cesión de otros dos juveniles del Millo. Cubren posiciones claves y están listos para jugar.

Sin lugar en el fútbol de Argentina, se destacaron en Uruguay:

Gino Santilli (Cerro Largo). El arquero argentino no tenía lugar en Banfield y a sus 21 años decidió llegar a Cerro Largo. Fue de los mejores en su puesto en la Liga AUF y regresó al Taladro para ser parte del primer equipo. El arachán apostó varias veces a juveniles argentinos. En 2019, firmó un convenio con Boca Juniors por el que llegaron, entre otros, Mauro Luna Diale. La rompió. En cuanto a los arqueros, otra buena apuesta fue la de Racing por Lautaro Amadé, que logró ser considerado en Defensa y Justicia tras un buen pasaje por el Cervecero.

Gino Santilli con Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé

Felipe Álvarez (Racing). Zaguero de 22 años que no llegó a debutar en Primera con River, pero sí con Racing, ganó el Apertura y convirtió su tercer gol el pasado fin de semana. La apuesta salió bien y el Cervecero ya confirmó los préstamos desde el Millonario de Matías Unyicio, lateral de 19 años y Agustín de la Cuesta, volante de 20. Tomas Habib, delantero, llegó del ascenso argentino.

Felipe Álvarez festeja su gol para Racing en el partido ante Boston River por el Torneo Intermedio. Foto: @RacingClubUru

Matías Espíndola (Deportivo Maldonado). El sobrino de Juan Román Riquelme no tenía lugar en Tigre y llegó a Deportivo Maldonado en la Segunda División. Subió, destacó en primera y con 22 años se fue al Necaxa de México. El club fernandino apostó por un reemplazo similar: Gastón Pérez (21) hizo inferiores en Boca, lo quiso Real Madrid y llega a préstamo de Racing.

Matías Espíndola festeja su gol para Deportivo Maldonado ante Racing en el Roberto por el Apertura 2026. Foto: @maldosad

Esteban Obregón (Montevideo City Torque). El extremo de 24 años llegó a Montevideo City a inicios de 2024 desde Estudiantes, que antes lo había cedido en el ascenso. Subió con el Ciudadano, es una de las figuras y fue pretendido por Nacional. Torque también incorporó a la joya de las juveniles de Boca Juniors, Luka Andrade (extremo), y apostó por Taty Castellanos ( hoy en West Ham) cuando era juvenil en Chile (2017).

Esteban Obregón celebra uno de los goles de Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay. Foto: @MvdCityTorque.

Nicolás Vallejo (Liverpool). Durante más de un mercado fue el anhelo de Peñarol, pero quien más lo disfrutó fue Liverpool, que apostó por él cuando no tenía lugar en Independiente y su cesión a Talleres no había dado buenos resultados. Campeón con el negriazul, hoy el extremo de 22 años juega en Pachuca y Liverpool apostó en su puesto por Ramiro Degregorio, a préstamo desde Racing.

El argentino Nicolás Vallejo defendiendo a Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

Carlos Airala (Albion). Uno de los equipos que más ha apostado por jóvenes del fútbol argentino es Albion. Tomás Moschión, volante de 26 años que vino de Colón y Carlos Airala, extremo de 23 que había quedado libre de Racing y surgió de Ferro, fueron figuras y campeones en Segunda y se lucen en Liga AUF junto a otros cuatro compatriotas.

Carlos Airala, jugador de Albion, durante el parido ante Juventud por el Torneo Intermedio. Foto: Albion

Tomás Verón Lupi (Nacional). Es sin dudas el que más pudo relanzar su carrera con su llegada al fútbol uruguayo porque pasó de la segunda y tercera categoría de Argentina (Quilmes y Sacachispas) a la B en Uruguay donde logró el ascenso con Racing y terminó jugando la Copa Sudamericana y en Europa antes de llegar a Nacional.

Tomás Veron Lupi festejando su gol en Nacional ante Liverpool Foto: Darwin Borrelli

La gran apuesta de Tomás Verón Lupi: se relanzó en la B uruguaya

No tenía lugar en Quilmes y se fue a jugar a Sacachispas bajando otra categoría en el ascenso argentino para ganar minutos y poder regresar al Cervecero, pero Fernando Cavenaghi terminó influyendo y Tomás Verón Lupi (25) finalmente llegó al Cervecero, pero al uruguayo.

Para ese entonces, Racing jugaba en la Segunda División de Uruguay y el inquieto, encarador e inteligente extremo argentino fue clave tanto para el ascenso de La Academia como para su consolidación en Primera División, ganando un lugar en la Copa Sudamericana y haciendo un buen torneo con grandes partidos como la goleada de visitante a Argentinos Juniors.

Racing le vendió la ficha de Tomás Verón Lupi al Grasshoppers de Suiza y allí convirtió tres goles en 33 partidos, antes de llegar para esta temporada a uno de los grandes del fútbol uruguayo: Nacional. El argentino es titular en la consideración de Jorge Bava en el equipo tricolor, con el que lleva cuatro goles en 28 encuentros. Del ascenso de Argentina, en la tercera categoría, a jugar un torneo internacional de Conmebol con un equipo uruguayo como catapulta cuando decidió, en 2022, jugar en la Segunda División de AUF.