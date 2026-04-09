Colombia vs. Uruguay por Sudamericano Sub 17: a qué hora y dónde ver a la Celeste en su sueño de ir al Mundial

La selección de Uruguay Sub 17 está entre la espada y la pared, ya que este jueves debe vencer como sea a su par de Colombia, a partir de la hora 17:00, (DSports y DGO) en el Estadio Carfem para soñar con poder pelear por clasificar al Mundial de Qatar en dicha categoría.

El elenco que dirige técnicamente Ignacio González aún no pudo ganar en lo que va del certamen juvenil que se lleva a cabo en Paraguay. Igualó 1-1 en el debut frente a Chile, empató 1-1 contra la selección anfitriona y luego cayó 2-1 contra Ecuador.

De esta manera, Uruguay quedó al borde del abismo. Este es su último partido por la fase de grupos, ya que en la próxima fecha tendrá libre. Es por este motivo que el combinado celeste debe salir a ganar para seguir con chances latentes de poder volver a decir presente en una Copa del Mundo en esta categoría.

Colombia, por su parte, llega invicta a este duelo con Uruguay y con cuatro puntos en su haber luego de empatar sin goles frente a Ecuador y de vencer 1-0 a Chile. Es por esto que si los cafeteros suman de a tres puntos tendrán un pie y medio en el Mundial, ya que les quedará un partido más a jugar: será ante Paraguay el domingo, a la hora 20:00.

Cabe destacar que los dos primeros de cada grupo acceden al Mundial y a las semifinales para saber quién se queda con el título. En tanto que el tercero jugará contra el cuarto del otro grupo. Y los perdedores de esos cruces se medirán para determinar al séptimo clasificado a la Copa del Mundo por Conmebol.

Bajo ese punto, la Celeste, que tan solo tiene dos unidades, debe ganar para soñar con quedar entre el tercer y cuarto puesto y así continuar en la lucha para decir presente en la Copa del Mundo de dicha categoría.

Una derrota que caló hondo

Thiago Brizuela en el partido entre Uruguay y Ecuador en el Sudamericano Sub 17. Foto: @Uruguay.

El martes la selección de Uruguay Sub 17 volvió a tropezar: cayó 2-1 ante Ecuador por la tercera fecha del Grupo A del Sudamericano en Paraguay. La Celeste, que dirige técnicamente Ignacio González, suma tan solo dos puntos y le queda un partido por la fase de grupos.

La Tri se puso arriba en el tanteador por medio de un cabezazo de Jhon Chica y una mala salida del golero Luis Machín. En tanto que Nicolás Scotti marcó un golazo para el empate de la Celeste, mientras que Jhon Guerrero hizo el tanto del triunfo para el elenco ecuatoriano.