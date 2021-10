Clásico: imperdible para Nacional y el que puede marcar la diferencia para Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde la hora 16 en el Campeón del Siglo se juega el clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional hay poco más para agregar. A decir verdad no hace falta decir nada más para encender la pasión, pero sí hay bastante por contar de lo que pasó y puede pasar.

1. No es un clásico decisivo, pero sí que puede marcar el destino de los dos. Peñarol llega con cinco puntos de ventaja en la tabla del Clausura, por lo cual de ganar dejará prácticamente sin chance a Nacional de lograr su gran objetivo: el tricampeonato. Por lo tanto, para el tricolor es una final que debe ganar sí o sí.



2. No ha sido la mejor semana de preparación para Nacional, porque empató con Rentistas en su última presentación, pero además no tendrá al arquero Sergio Rochet (lesionado) ni a Santiago Ramírez (suspendido), Gonzalo Bergessio está en sequía y falló dos penales en el juego ante el Bicho Colorado y a su vez tanto Matías Zunino como Brian Ocampo terminaron el último juego con dolencias. Todo esto supuso un montón de inconvenientes para el técnico Martín Ligüera, que incluso ha decidido variar la táctica a un 4-4-2 para reforzar las bandas y tener dos referencias en ofensiva. La buena nueva es que Zunino se recuperó y jugará.

Agustín Canobbio y Camilo Cándido. Foto: Estefanía Leal

3. Peñarol también tuvo sus problemas, aunque en menor medida. Mauricio Larriera no tendrá, al menos desde el inicio, a uno de los futbolistas fundamentales: Facundo Torres. El delantero sufrió un fuerte esguince de tobillo ante Villa Española y por más que ha tenido una buena recuperación y puede llegar a estar a la orden, no se espera que juegue desde el inicio. Su lugar sería ocupado por Valentín Rodríguez, quien por antecedentes le sacó una leve ventaja a Ignacio Laquintana.

4. ¿Hay favorito? Suele decirse que en los clásicos no lo hay, pero en este caso sí y es Peñarol. El aurinegro llega mucho mejor no solo desde la puntuación, lo sanitario y la disponibilidad del plantel, sino en juego. Hay una diferencia entre ambos y es que mientras Peñarol tiene un estilo de juego, Nacional todavía no. El mirasol tiene un juego asociado del cual carece el tricolor, aunque también ha sido muy irregular, alternando buenos desempeños con otros bastante flojos.



5. La localía puede pesar, porque Peñarol jugará en su estadio y con el 90% del público a favor, aunque el aforo será del 60%.