Charlas con Rubén Sosa y Carlos Camejo, peluquería y juegos: así celebró Paysandú el Día del Niño de Nacional
Cientos de niños y familias disfrutaron de una propuesta recreativa que incluyó juegos inflables, regalos, sorteos de productos oficiales del club, servicios de peluquería y diversas actividades lúdicas.
El pasado domingo 6 de setiembre, Paysandú se vistió de azul, blanco y rojo para celebrar una nueva edición del Día del Niño de Nacional en el Complejo Deportivo La Diez, una jornada dedicada a la familia tricolor y marcada por la participación comunitaria. Cientos de niños y familias disfrutaron de una propuesta recreativa que incluyó juegos inflables, entrega de regalos, sorteos de productos oficiales del club, servicios de peluquería y diversas actividades lúdicas.
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presencia de dos glorias de la institución como son Carlos Camejo y Rubén Sosa. Ambos referentes compartieron con los asistentes y transmitieron a los más jóvenes la trayectoria del club.
En representación de las autoridades institucionales asistieron el vicepresidente José Lavista y el directivo de la Comisión del Interior, Ignacio Barrios, quien coordinó la participación de las figuras históricas junto a la comunidad sanducera.
La convocatoria reunió a unas 450 personas, reflejando la presencia de la institución en el departamento. La organización estuvo a cargo del Consulado de Paysandú, encabezado por su presidente, Rodrigo Portillo, y su vicepresidente, Alejandro Pauletti, con el apoyo de los socios Federico Echenique y Sebastián Ferrer, junto a un grupo de colaboradores.
El evento contó además con la participación de los comunicadores Ramiro Retamoza y Carlos Gamarra, el estilista Nacho Caporale y el creador de contenido Facu Cruz. También colaboró el grupo de hinchas organizados “La 19”, representado por Matías Sellanes y Federico Demoro.
La actividad buscó fortalecer los vínculos entre la institución y sus simpatizantes en el interior del país a través de una propuesta de integración comunitaria.
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