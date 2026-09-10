Charlas con Rubén Sosa y Carlos Camejo, peluquería y juegos: así celebró Paysandú el Día del Niño de Nacional

El pasado domingo 6 de setiembre, Paysandú se vistió de azul, blanco y rojo para celebrar una nueva edición del Día del Niño de Nacional en el Complejo Deportivo La Diez, una jornada dedicada a la familia tricolor y marcada por la participación comunitaria. Cientos de niños y familias disfrutaron de una propuesta recreativa que incluyó juegos inflables, entrega de regalos, sorteos de productos oficiales del club, servicios de peluquería y diversas actividades lúdicas.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presencia de dos glorias de la institución como son Carlos Camejo y Rubén Sosa. Ambos referentes compartieron con los asistentes y transmitieron a los más jóvenes la trayectoria del club.

Día del Niño de Nacional en el Complejo Deportivo “La Diez", en Paysandú.

En representación de las autoridades institucionales asistieron el vicepresidente José Lavista y el directivo de la Comisión del Interior, Ignacio Barrios, quien coordinó la participación de las figuras históricas junto a la comunidad sanducera.

La convocatoria reunió a unas 450 personas, reflejando la presencia de la institución en el departamento. La organización estuvo a cargo del Consulado de Paysandú, encabezado por su presidente, Rodrigo Portillo, y su vicepresidente, Alejandro Pauletti, con el apoyo de los socios Federico Echenique y Sebastián Ferrer, junto a un grupo de colaboradores.

Día del Niño de Nacional en el Complejo Deportivo “La Diez", en Paysandú.

El evento contó además con la participación de los comunicadores Ramiro Retamoza y Carlos Gamarra, el estilista Nacho Caporale y el creador de contenido Facu Cruz. También colaboró el grupo de hinchas organizados “La 19”, representado por Matías Sellanes y Federico Demoro.

Día del Niño de Nacional en el Complejo Deportivo “La Diez", en Paysandú.

La actividad buscó fortalecer los vínculos entre la institución y sus simpatizantes en el interior del país a través de una propuesta de integración comunitaria.