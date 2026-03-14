Cerro 0-1 Progreso: el Gaucho sumó su primera victoria en el Apertura y ante un rival directo por el descenso

Progreso sumó tres puntos que, podría decirse, valen doble: venció a Cerro por 1-0 en el Estadio Luis Tróccoli por la sexta fecha del Torneo Apertura. Esta fue la primera victoria del Gaucho del Pantanoso en la Liga AUF Uruguaya 2026.

La victoria del equipo que dirige técnicamente Leonel Rocco se cimentó por la gran labor que tuvo el arquero Andrés Mehring en la primera parte. El argentino fue un muro, una de las mejores intervenciones que tuvo fue una triple atajada para evitar el gol albiceleste.

En el complemento la tónica del juego cambió: Progreso fue más, generó más situaciones y consiguió el único gol del partido en la primera pelota que tocó Fabricio Fernández en el minuto 84.

De esta manera, obtuvo tres puntos clave en su lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional. En tanto que el Villero se hunde en las posiciones.

Primer tiempo

Tras pelear una pelota por parte de Bruno Morales, Tigo Rijo tomó el rebote, ensayó un caño y definió. Sin embargo, respondió muy bien el arquero argentino Andrés Mehring para salvar al Gaucho del Pantanoso en el Estadio Luis Tróccoli.

El albiceleste volvió a avisar por medio de un tiro de esquina que ejecutó Brahian Alemán, cabecearon la pelota en el primer palo y en el segundo llegó Bruno Morales, aunque su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Mehring demostró que era la gran figura del encuentro con una triple tapada. En primera instancia fue un tiro cruzado del lateral izquierdo Rodolfo Sena, luego uno de Morales y el último se trató de Rijo.

Progreso tuvo su gran chance para marcar, aunque el propio equipo de Leonel Rocco se encargó de desaprovecharla. El zaguero Marcos Paolini ganó en las alturas, el esférico parecía que iba adentro del arco, aunque —sin querer— rebotó en el delantero Gary Silva y evitó lo que pudo ser el primer gol de la mañana.

Segundo tiempo

Hernán Carroso estuvo muy cerca de abrir el tanteador a favor de la visita en dos oportunidades. La primer fue un tiro libre al área albiceleste, el zaguero apareció solo y no definió de la mejor forma. Y la otra fue un tiro de esquina, el defensor ganó de cabeza y respondió muy bien el golero Fabrizio Correa.

Era el momento del conjunto que dirige Leonel Rocco en el Luis Tróccoli. Porque luego de un buen giro de Santiago Viera por derecha, entró al área, remató y, nuevamente, se lució el arquero Correa para salvar el arco albiceleste.

No se veía el gol por ningún lado, aunque Progreso no cesó. Después de una serie de rebotes, que incluyó una pelota en el palo por un tiro de tres dedos de Agustín Paz, Fabricio Fernández —que había entrado hacía un minuto— empujó el balón para el 1-0 en el minuto 84.

Cerro 0-1 Progreso

Hora: 10:00.

Cancha: Luis Tróccoli.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hertwig.

Cuarto: Kevin Fontes.

VAR: Yimmy Álvarez, Javier Irazoqui.

Cerro: Fabrizio Correa; Damián Suárez (78' Emanuel Carlos), Juan Cruz Guasone,Alejo Macelli, Rodolfo Sena; Jairo Amaro, Emiliano Sosa, Brahian Alemán (62' Alejandro Severo); Cristian Barros (62' Axel Méndez), Bruno Morales (75' Nahuel Soria), Tiago Rijo (74' Augusto Cambón). DT: Nelson Abeijon.

Progreso: Andrés Mehring; Mauro Martin, Marcos Paolini, Hernán Carroso, Ayrton Cougo (90+1 Federico García); Adrián Colombino, Agustín Pinheiro; Santiago Viera (83' Fabricio Fernández), Nicolás Fernández (83' Juan Rivero), Nahuel López (75' Diego Sánchez); Gary Silva (46' Agustín Paz). DT: Leonel Rocco.

Gol: 84' Fabricio Fernández (P).

Amarillas: 23' Emiliano Sosa (C), 28' Tomás Rijo (C), 32' Nicolás Fernández (P), 33' Damián Suárez (C), 90+5 Alejo Macelli (C).