Cerro Largo vs. Central Español en vivo: arachanes y palermitanos se enfrentan en el Ubilla por la fecha 6

Cerro Largo recibe a última hora de este sábado (20:00) en su Estadio Antonio Eleuterio Ubilla de Melo a Central Español, para jugar por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El encargado de impartir justicia es el árbitro Kevin Fontes. El encuentro se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, y vía streaming por Disney+ y AntelTV.

Cerro Largo - Central Español

Día: sábado 12 de setiembre

Hora: 19:30

Estadio: Arq. Antonio Eleuterio Ubilla (Melo)

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Pablo Llarena y Agustín de Armas

Cuarto árbitro: Jonathan de León

VAR: Leodán González y Agustín Berisso

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Nicolás Bertochi, Nicolás Ramos, Santiago Franca; Mario García, Emiliano Jourdan, Santiago Marcel; Alfonso De Luca, Diego Daguerre, Axel Pandiani. DT: Ignacio Ordóñez.

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Matías González, Ignacio Rodríguez, César Nunes; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel, Lucas Pino; Máximo Alonso, Facundo Sosa, Santiago Sequeira. DT: Antonio Pacheco.