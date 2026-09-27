Central Español 0-1 Liverpool en vivo por el Clausura: Federico Martínez abrió el marcador a los 3 minutos

Desde las 11 horas de este domingo, Central Español recibe a Liverpool en el Parque Palermo por la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo de Tony Pachecho necesita sumar tras la goleada 4-1 ante Montevideo City Torque y pensando en no complicarse en el Descenso.

Del otro lado, el equipo de Jorge Fossati, que empató sin goles ante Racing por la séptima fecha, buscará volver al triunfo para ponerse a tiro en el torneo corto.

Central Español vs. Liverpool



Hora: 11:00

11:00 Estadio: Parque Palermo

Parque Palermo Árbitro: Augusto Olmos

Augusto Olmos Asistentes: Matías Muñiz y Julián Perez

Matías Muñiz y Julián Perez Cuarto árbitro: Elías Lorenzo

Elías Lorenzo VAR: Andrés Cunha (AVAR 1: Santiago Motta)

Central Español: F. Pintado; I. Rodríguez, A. Villodo, C. Nunes; G. Gandolfo, M. Montiel; E. Mereles, L. Pino, M. Alonso; Sequeira.

DT: Antonio Pacheco.

Liverpool: M. Bernatene; S. Strasorier, E. Castillo, A. Cayetano; H. Haller, N. Garayalde, L. Acosta, L. Lewis; T. Brizuela; F. Martínez, R. Bentancourt.

DT: Jorge Fossati.