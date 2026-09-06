Central Español 0-0 Defensor Sporting por el Clausura: un duelo entre dos que buscan una reacción

Central Español y Defensor Sporting se están enfrentando este domingo (13:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y Cables) en el Parque Palermo, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El equipo de Mauricio Larriera buscará recuperarse después de la derrota ante Montevideo City Torque, mientras que el local intentará volver a sumar tras caer ante Wanderers.

Primer tiempo:

Cambios en los dos para este encuentro. En el local, Matías González pasó del lateral derecho a la zaga y su lugar pasó a ocuparlo Luciano Fernández. En el mismo sector la visita alineó a Geanfranco Rodríguez y Lucas Agazzi pasó a zona de volantes.

La primera situación del partido fue para el Tuerto. Una buena asociación terminó en los pies de Tomás Pozzo y el remate del argentino se perdió por arriba del horizontal. El palermitano contestó buscando a Raúl Tarragona mediante centros por banda derecha en dos ocasiones.

Central Español 0-0 Defensor Sporting

Hora: 13:00

Cancha: Parque Palermo

Fecha: domingo 6 de setiembre

Competencia: Liga AUF Uruguaya – Torneo Clausura, quinta fecha

TV: VTV Plus / Disney+ Premium

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Matías González, Andrés Madruga, César Nunes; Marcos Montiel, Isaac Méndez; Mariano Aguilera, Lucas Pino, Facundo Sosa; Raúl Tarragona.

DT: Antonio Pacheco.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Edgar Elizalde, Axel Frugone; Erico Cuello, Lucas de los Santos, Lucas Agazzi; Tomás Pozzo, Brian Montenegro, Alan Torterolo.

DT: Mauricio Larriera.

Árbitro: Lucas Andrade

Asistentes: Martín Soppi y Heber Godoy

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Héctor Bergaló

La previa:

El conjunto palermitano llega al encuentro con tres puntos en el Clausura. En la cuarta fecha perdió 3-0 frente a Montevideo Wanderers en el Parque Viera, por lo que intentará hacerse fuerte como local para volver a sumar y mejorar su posición. El conjunto dirigido por Antonio Pacheco le ganó a Juventud de Las Piedras por Copa AUF Uruguay, pero suma tres derrotas al hilo en el Clausura.

Defensor Sporting, por su parte, atraviesa un comienzo de Clausura complicado. El equipo dirigido por Mauricio Larriera apenas consiguió un punto en las primeras cuatro fechas y viene de perder 3-1 ante Montevideo City Torque en el Estadio Luis Franzini. El Violeta comenzó ganando con un gol de Lucas Agazzi a los dos minutos, pero el equipo ciudadano lo dio vuelta y terminó imponiéndose 3-1. El Tuerto lleva cinco partidos sin ganar entre las dos competencias.

El equipo del Parque Rodó necesita reaccionar para empezar a escalar posiciones en el Clausura. Además, Defensor suma 28 puntos en la Tabla Anual, mientras que Central Español tiene 36, una diferencia que también le da importancia al encuentro pensando en la acumulada.

Un antecedente reciente

El antecedente más cercano entre ambos equipos terminó en empate sin goles. Fue el 8 de marzo, por la quinta fecha del Torneo Apertura, cuando Defensor Sporting recibió a Central Español en el Estadio Luis Franzini. El encuentro terminó 0-0. Ahora volverán a enfrentarse, pero con escenarios diferentes: Central llega con una pequeña ventaja en el Clausura y Defensor necesita sumar de a tres para comenzar a recuperar terreno.