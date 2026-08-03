Camilo Mayada jugará en Deportivo Maldonado, dos meses despúes de tomar la decisión de dejar Danubio

El pasado 7 de junio Danubio publicó un video en el que el Campeón Uruguayo Camilo Mayada se despedía del club por una decisión meditada en conjunto con su familia.

El lateral derecho dejó en claro que no se retiraba del fútbol profesional y luego trascendió que una de las posibilidades era continuar su carrera en otro país.

Sin embargo, en las últimas horas, el futbolista de 35 años, que se encontraba libre, arregló su llegada a Deportivo Maldonado, equipo del departamento en el que reside. Firmará hasta diciembre de 2027 y será dirigido por el argentino Gabriel Di Noia.

Su último partido fue el 5 de junio, previo al Mundial 2026, por la tercera fecha del Torneo Intermedio ante Wanderers. Ese día, el habitual titular y referente de la Franja, completó los 90 minutos.

Los números de Camilo Mayada en Danubio

Camilo Mayada, jugador de Danubio Fútbol Club. Foto: DFC

Camilo Mayada surgió de las divisiones formativas de Danubio y logró proclamarse campeón Uruguayo de la edición 2013-2014. Es más, fue el autor del gol del empate de la Franja que le dio la posibilidad de llevar la llave a la tanda de los penales ante Wanderers en el Gran Parque Central.

Luego el título se lo llevó el equipo de la Curva de Maroñas tras vencer al Bohemio por 4-2 en las ejecuciones desde los 12 pasos.

Mayada tiene en total 127 partidos disputados con la camiseta de la Franja en dos ciclos. El primero fue desde 2009 a 2015, momento en el que fue transferido a River Plate de Argentina. Luego pegó la vuelta a Danubio el pasado 1° de agosto.

De esos encuentros, el lateral llegó a marcar siete goles, brindó 10 asistencias, recibió 27 amarillas y una roja.

Mayada comenzó su carrera como futbolista profesional en Danubio, luego pasó a River Plate de Argentina, San Luis de México, Libertad de Paraguay y Peñarol. También tuvo un pasaje por la selección uruguaya done disputó ocho encuentros con la casaca celeste, de los que ganó cinco, empató dos y perdió solo uno.