Cachila Arias y Lema en carpeta para reforzar la zaga de Peñarol tras partida de Paco Rodríguez

Peñarol ya sabe que no contará con Carlos Rodríguez para la próxima temporada. La intención de ambas partes era seguir en la institución, pero el club respondió negativamente a la propuesta de Liga de Quito por comprar su ficha en US$ 300.000.

El área deportiva tiene en carpeta a dos zagueros con pasado en el club y que a fin de año quedarán en libertad de acción tras finalizar sus vínculos con sus respectivos equipos.

Uno de ellos, como ya informó Ovación días atrás, es el argentino Cristian Lema. El zaguero de 31 años jugó en Peñarol durante el primer semestre de 2019 cedido desde Benfica y dejó un grato recuerdo en la institución: 20 encuentros y tres goles.



A fin de año queda en libertad de acción tras finalizar su contrato con Newell's Old Boys. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, está en contacto con él desde hace tiempo. Ya se manejó su nombre en otros períodos de pases, pero el defensor aún tenía contrato en Argentina.

El otro nombre con pasado en el club y que hoy cuenta con chances de desembarcar en Los Aromos es Ramón Arias. El Cachila, de 29 años, cerrará su vínculo con Universidad de Chile la próxima semana.



Ya existieron contactos. El jugador estuvo en Peñarol entre 2017 y 2018, donde fue bicampeón uruguayo. Jugó 65 partidos y marcó tres goles.



Fuentes del club confirmaron a Ovación que la llegada de uno, no imposibilitaría la del otro. Es decir, que hay chances de que ambos se pongan la camiseta de Peñarol en un 2022 que tendrá varios desafíos por delante: la Supercopa, la chance de ir por el bicampeonato y el principal atractivo de la Copa Libertadores.



Actualmente, sin Paco Rodríguez, a Peñarol le quedan tres zagueros en el plantel. Además de Gary Kagelmacher, titular durante la temporada pasada, se suman Edgar Elizalde y Agustín Da Silveira. El primero llegó a mitad de año desde el fútbol italiano y cada vez que fue llamado a actuar, respondió satisfactoriamente. El juvenil tuvo tres presentaciones y dejó una buena impresión.

Zaguero y lateral: el caso Martín Cáceres

La próxima semana, en el cumpleaños de Nahitan Nández, el presidente Ruglio se encontrará personalmente con Martín Cáceres y le manifestará nuevamente que tiene las puertas abiertas de Peñarol. Sea para este período de pases o para uno cercano en el tiempo.



Cáceres, de 34 años, tiene contrato hasta fin de temporada con Cagliari. El equipo está en crisis. Apenas cosechó 10 puntos en lo que va de la temporada y está penúltimo. No se sabe si seguirá en el plantel, pese a que jugó en 14 de las 19 fechas de las Serie A.



"Nosotros tenemos el cuadro en la cabeza y parado en la cancha. Él sabe desde hace mucho tiempo del interés. Si algún día viene o no viene, si se decide por Peñarol u otro cuadro, no es algo que él nos haya dicho", explicó Ruglio en Deportes CAP.



"Por lo pronto siempre le manifestamos nuestro interés en que en algún momento venga. Ahora en unos días lo voy a ver personalmente y le voy a manifestar que si quiere, el club lo va a estar esperando como lo hacemos con tantos otros jugadores que nos interesa que algún día jueguen en Peñarol", sumó.