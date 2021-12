La continuidad de Carlos Rodríguez está casi descartada y Peñarol ya piensa en otro zaguero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El zaguero Carlos Rodríguez tiene un pie y medio afuera de Peñarol, confirmó Ovación con fuentes del club. "Está muy difícil", reconoció un directivo.

No hubo acuerdo con Liga de Quito, equipo dueño de su pase, y el club ya piensa en otras opciones para ocupar ese puesto si se mantiene incambiada esta situación.

El defensor de 31 años regresó esta última temporada a Peñarol, ya había estado en 2018 con título incluido, y tuvo un rol clave en la conquista del Uruguayo. Jugó 22 partidos y marcó dos goles. También tuvo una activa participación en la Copa Sudamericana (cinco partidos) donde el aurinegro llegó a semifinales.



Tras la salida de Fabricio Formiliano al fútbol de México, Paco se quedó definitivamente con el puesto y terminó siendo uno de los puntos altos del Peñarol campeón.



Peñarol inició gestiones con Liga de Quito para conseguir un nuevo préstamo, principalmente pensando que en 2022 está el desafío de la Copa Libertadores, pero los clubes no se pusieron de acuerdo. Lo que pide el equipo ecuatoriano, está lejos de lo que el mirasol puede ofrecer y no encaja en su presupuesto.



Por ese motivo, en el club ya piensan en alternativas para esa zona de la cancha. Uno de los nombres que está encima de la mesa es el del argentino Cristian Lema, también de 31 años.



El zaguero jugó en Peñarol durante el primer semestre de 2019 cedido desde Benfica y dejó un grato recuerdo en la institución: 20 encuentros y tres goles.



A fin de año queda en libertad de acción tras finalizar su contrato con Newell's Old Boys. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, está en contacto con él desde hace tiempo. Ya se manejó su nombre en otros períodos de pases, pero el defensor aún tenía contrato en Argentina.



No es el único nombre en carpeta para reforzar la zaga, pero está entre las opciones que maneja Peñarol.

Los contratos que terminan a fin de año

El que seguro no continuará es el argentino Ariel Nahuelpán, separado del plantel a inicios de octubre por indisciplina. Terminará su vínculo y se desligará oficialmente de Peñarol.



El capitán Walter Gargano terminará su vínculo el 31/12, pero renovará automáticamente por seis meses por haber jugado al menos el 60% de los partidos. Peñarol quiere retenerlo por más tiempo.



Otro de los referentes del plantel que terminará contrato es Maxi Pereira. Puertas adentro de Los Aromos le destacan su compromiso y aporte a la causa. Lo consideran un líder positivo. Dependerá de lo que quiera hacer de su futuro: si sigue jugando o se retira.



Los extranjeros Neto Volpi y Damián Musto también terminarán contrato. Ambos son bien valorados por el área deportiva. Se dialogará con ambos para conocer sus intenciones. La intención es que se queden.



Giovanni González y Agustín Canobbio, ambos del Grupo Casal, tendrán su continuidad supeditada a las ofertas que tengan del exterior. Al club sus representantes ya les trasladaron que este puede ser el momento para que el lateral salga. El atacante seguirá salvo que llegue una oferta descollante.



Ezequiel Busquets, que volvió al club tras su pasaje a préstamo por el fútbol español y terminó siendo importante en la definición, también finalizará su vínculo. Se entiende que seguirá. Lo consideran un futbolista que puede ser importante tras la eventual partida de Giovanni.



A Pablo Ceppelini se le termina su préstamo de Cruz Azul. La idea de Peñarol es que continúe, pero deben resolver primero su situación con el equipo dueño de su ficha.