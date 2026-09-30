BYD se asocia con el Manchester City y premia a compradores de Sealion en Uruguay con un viaje a ver al equipo

BYD se convirtió en el socio automotriz oficial del Manchester City Football Club, de Inglaterra, como parte de una nueva alianza global que une a la compañía de movilidad eléctrica con uno de los clubes de mayor proyección internacional. El acuerdo incluye el suministro de vehículos BYD y Denza, además de baterías de almacenamiento de energía para la City Football Academy, el centro de entrenamiento del club en Manchester.

Pero eso no es todo, ya que esta unión tendrá una acción propia en Uruguay. Desde el 21 de setiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026, quienes adquieran una BYD Sealion tendrán la oportunidad de viajar para ver al Manchester City en vivo, en una acción diseñada especialmente para los clientes del mercado local.

Unión de movilidad eléctrica, tecnología y deporte

BYD Sealion y una alianza que llega a Uruguay

El vínculo con el club inglés amplía una estrategia que la compañía ya viene desarrollando dentro del deporte a nivel global. La firma fue patrocinadora de la Eurocopa 2024 y del Campeonato Europeo Sub-21 de 2025, y ahora avanza hacia una relación directa con el club de la Premier League.

La asociación incorpora también un componente tecnológico que va más allá de la exposición de marca. Los vehículos BYD y Denza formarán parte de la operativa del Manchester City, mientras que las soluciones de almacenamiento energético estarán presentes en sus instalaciones de entrenamiento.

BYD comenzó hace poco más de 30 años como fabricante de baterías y actualmente tiene presencia en más de 110 países. Durante 2025 comercializó más de 4,6 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a nivel mundial.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, definió la asociación como una unión entre la excelencia deportiva y la innovación tecnológica, dos atributos que la compañía vincula con su propio desarrollo internacional. El fútbol le permite, además, ampliar su público y llegar a más personas.

Viajar a ver al Manchester City

En Uruguay, la activación forma parte de una estrategia que combina crecimiento comercial, lanzamientos de producto y presencia en el deporte. La posibilidad de viajar a ver en vivo al Manchester City lleva esa lógica un paso más allá al transformar una alianza internacional en una experiencia concreta para clientes locales.

La iniciativa coincide con la presentación de la nueva Sealion Blue, que llega al mercado con un precio de lanzamiento de US$ 35.990, limitado a las primeras 100 unidades.

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La nueva versión amplía la propuesta de Sealion en nuestro país y combina elementos de diseño y tecnología, con una promoción lanzamiento que busca acercar su propuesta de movilidad eléctrica a más clientes del territorio uruguayo.

Santiago Guelfi, director de Sadar -representante y distribuidor oficial de BYD- , destacó que esta noticia es parte de una estrategia más amplia: “Sumar a las alianzas deportivas locales acuerdos de calidad internacional, en línea con el crecimiento global de la marca” y agregó: “Es una demostración más de la internacionalización de BYD y Denza, que permite ofrecer a los usuarios uruguayos experiencias de primer nivel y se suma a las acciones que ya despliega en el resto de los mercados del mundo”.