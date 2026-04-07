Boston River vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana: hora y dónde ver al Sastre que debuta en la fase de grupos

Boston River recibe a Sao Paulo hoy a las 21:30 en el Estadio Centenario por la primera jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana; de esta manera comienza la actividad internacional para los conjuntos uruguayos que continuará a lo largo de la semana.

El Sastre sabe que no tendrá una tarea sencilla porque se enfrentará a un equipo pesado del continente, pero buscará aprovechar el hecho de jugar como local para empezar a sumar unidades que le permitan clasificar directo a octavos de final (si es líder de grupo) o jugar playoffs con un tercero de Copa Libertadores (si es escolta).

El encuentro contará con la transmisión exclusiva de DSports para el cable, mientras que vía streaming se podrá seguir por la señal de DGO.

Los dirigidos por Ignacio Ithurralde tendrán su cuarta experiencia en este certamen porque ya lo disputaron en 2017, 2018 y 2025 cosechando un total de cinco victorias, dos empates y siete derrotas en los 14 encuentros que jugó por el segundo torneo más importante de clubes sudamericanos.

Boston River vs. Sao Paulo:

Boston River (probable): Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernandez; Leandro Suhr, Federico Dafonte, Agustín Amado, Fredy Martínez; Yair González, Franco Pérez, Alexander González. DT: Ignacio Ithurralde.

Sao Paulo (probable): Rafael; Cédric, Rafael Tolói, Alan Franco, Enzo Díaz; Pablo Maia, Danielzinho, Cauly; Ferreira, Artur, André Silva. DT: Roger Machado

Hora: 21:30

Estadio: Centenario.

Televisa: DSports y DGO.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Argentina).

Asistentes: Cristian Navarro y Mariana De Almeida (Argentina).

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina)

Árbitros VAR: Nicolás Lamolina y Salomé Di Iorio (Argentina).

La actividad internacional de los equipos uruguayos:

Nacional y Peñarol disputarán su primer partido de Copa Libertadores en el exterior, mientras que los tres equipos que compiten en la Copa Sudamericana jugarán todos en el Estadio Centenario.

La actividad para los uruguayos continúa mañana a las 19:00 donde Nacional visitará a Coquimbo Unido en Chile por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores. El mismo día pero a las 21:30 y nuevamente en el Centenario, el Montevideo City Torque de Marcelo Méndez hará su debut en la Copa Sudamericana ante Gremio de Brasil por el grupo F.

El jueves habrá doble actividad. A las 19:00 horas en el máximo escenario deportivo del país se enfrentarán Juventud de Las Piedras y Cienciano de Perú, integrantes del grupo B de la Copa Sudamericana. Por su parte, Peñarol visitará a Independiente Santa Fe a las 23:00 en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia.

De esta manera se cerrará la primera semana de competencia internacional para los equipos uruguayos.