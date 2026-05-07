Boston River vs. Millonarios por Sudamericana: día, hora y dónde ver el partido de ganar o morir para el Sastre

Las victorias y las derrotas duran una sola noche. Boston River tiene la misión de volver a cobrar vida en esta Copa Sudamericana y esta noche (19:00 por DSports/DGO) recibe a Millonarios buscando sumar sus primeros puntos. No los hará salir del último lugar, pero podrán quedar a uno de los de Bogotá, terceros, y a la espera de lo que ocurra, simultáneamente, en el duelo entre O’Higgins, segundo con seis puntos, y Sao Paulo, primero con siete, en Chile. Allí jugó el Sastre hace diez días y no le fue nada bien. A la hora de partido ya perdía dos a cero y como saldo del partido, además de la derrota, se llevó dos expulsiones: las de Leandro Suhr y Jairo O’Neil por dos reacciones antideportivas.

Los de Ignacio Ithurralde, que vienen de vencer a Central Español por el Apertura, con un doblete de Facundo Muñoa, tendrán que traducir esa bronca del partido en Chile en motivación ante un rival contra el que ya estuvieron a la altura cuando fueron visitantes y cayeron por un gol y sobre la hora en Colombia.

La última victoria de Millonarios en Uruguay tiene un antecedente reciente: fue en 2023 cuando le ganaron a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, también por Copa Sudamericana, pero para buscar otra victoria del equipo colombiano en suelo uruguayo hay que remontarse a 1974.

Boston River está decimosegundo a falta de una fecha para terminar el Apertura que ya ganó Racing y Millonarios tampoco atraviesa un buen momento en el fútbol colombiano ya que quedaron eliminados del Playoff en el torneo local y el encuentro de esta noche supone poder salvar la temporada, con el puesto de Fabián Bustos como entrenador, en jaque. Será un duelo de necesitados en el estadio Centenario.

Francisco Bonfiglio y su lamento en el partido ente O'Higgins y Boston River por Copa Sudamericana. Foto: EFE.

Boston River vs. Millonarios: alineaciones probables

Día. Jueves 7 de mayo

Hora. 19:00

Torneo. Sudamericana, fecha 4

Transmite. DSports/DGO

Boston River: B. Antúnez; M. Rivero, M. González, I. Fernández, A. Aguirre; F. Dafonte, A. Amado; G. Reyna, F. Muñoa, Y. González; F. Bonfiglio.

DT: Ignacio Ithurralde.

Millonarios: D. Novoa; C. Sarabia, A. Llinás, J. Arias, S. Valencia; S. del Castillo, M. García, R. Ureña, M. Silva; L. Castro y R. Contreras.

DT: Fabián Bustos.

Árbitro: Carlos Gariano (ARG)

Asistentes. Gabriel Chade y Sebastian Raineri

Cuarto. Leandro Rey

VAR. Nicolas Lamolina y Fernandro Espinoza