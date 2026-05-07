Boston River vs. Millonarios por Sudamericana: día, hora y dónde ver el partido de ganar o morir para el Sastre
Los de Ignacio Ithurralde, que vienen de caer ante O’Higgins en Chile y sufrir dos expulsiones, están últimos en el grupo y aún no sumaron puntos.
Las victorias y las derrotas duran una sola noche. Boston River tiene la misión de volver a cobrar vida en esta Copa Sudamericana y esta noche (19:00 por DSports/DGO) recibe a Millonarios buscando sumar sus primeros puntos. No los hará salir del último lugar, pero podrán quedar a uno de los de Bogotá, terceros, y a la espera de lo que ocurra, simultáneamente, en el duelo entre O’Higgins, segundo con seis puntos, y Sao Paulo, primero con siete, en Chile. Allí jugó el Sastre hace diez días y no le fue nada bien. A la hora de partido ya perdía dos a cero y como saldo del partido, además de la derrota, se llevó dos expulsiones: las de Leandro Suhr y Jairo O’Neil por dos reacciones antideportivas.
Los de Ignacio Ithurralde, que vienen de vencer a Central Español por el Apertura, con un doblete de Facundo Muñoa, tendrán que traducir esa bronca del partido en Chile en motivación ante un rival contra el que ya estuvieron a la altura cuando fueron visitantes y cayeron por un gol y sobre la hora en Colombia.
La última victoria de Millonarios en Uruguay tiene un antecedente reciente: fue en 2023 cuando le ganaron a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, también por Copa Sudamericana, pero para buscar otra victoria del equipo colombiano en suelo uruguayo hay que remontarse a 1974.
Boston River está decimosegundo a falta de una fecha para terminar el Apertura que ya ganó Racing y Millonarios tampoco atraviesa un buen momento en el fútbol colombiano ya que quedaron eliminados del Playoff en el torneo local y el encuentro de esta noche supone poder salvar la temporada, con el puesto de Fabián Bustos como entrenador, en jaque. Será un duelo de necesitados en el estadio Centenario.
Boston River vs. Millonarios: alineaciones probables
Día. Jueves 7 de mayo
Hora. 19:00
Torneo. Sudamericana, fecha 4
Transmite. DSports/DGO
Boston River: B. Antúnez; M. Rivero, M. González, I. Fernández, A. Aguirre; F. Dafonte, A. Amado; G. Reyna, F. Muñoa, Y. González; F. Bonfiglio.
DT: Ignacio Ithurralde.
Millonarios: D. Novoa; C. Sarabia, A. Llinás, J. Arias, S. Valencia; S. del Castillo, M. García, R. Ureña, M. Silva; L. Castro y R. Contreras.
DT: Fabián Bustos.
Árbitro: Carlos Gariano (ARG)
Asistentes. Gabriel Chade y Sebastian Raineri
Cuarto. Leandro Rey
VAR. Nicolas Lamolina y Fernandro Espinoza
Antecedente: Millonarios 1-0 Boston River
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