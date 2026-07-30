Bernatene, de espectador a dueño del arco: su paso por Nacional y la sana competencia con Campaña en Liverpool

Mathías Bernatene tiene de suplente a Martín Campaña, quien nunca lo ha “mirado distinto” desde mayo, cuando la desafortunada lesión del ex Peñarol le permitió calzarse los guantes titulares y quedarse con el puesto. Desde entonces, pese a la recuperación de su par y con un cambio de entrenador en medio, el arquero de 26 años ha renovado su titularidad. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado tuvo una doble atajada ante Defensor, lo cual le permitió a Liverpool seguir en ventaja. Es su primera vez afianzándose en un arco en Primera, después de ser el tercer golero de Nacional en 2022 y destacarse en la “B” con el Rentistas de Joaquín Papa para luego dar el salto a Chile y jugar en Magallanes.

Alguna vez jugó de cinco en el baby de Bella Vista de Dolores, pero siempre le gustó “tirarse al piso” y jugar a ser Iker Casillas. A su papá, aunque nunca jugó profesionalmente, le gustaba que él y su hermano “fueran goleros”, así que los entrenaba, hasta que a los 16 llegó el momento de abandonar su ciudad natal. Y el primer destino para Mathías fue Albion.

En 2017 su actual representante y Leonardo Blanco le “dieron la oportunidad” de llegar al Pionero. Pero un año antes Dolores sufrió el devastador tornado. “Estaba en el liceo y desde la clase se veía el patio, empezamos a sentir un ruido fuerte, vimos caer un par de techos y fue impactante, lo sufrí bastante porque no sabía cómo estaba mi casa. Cuando había varios árboles gigantes tirados por la plaza. Por suerte a mi familia y en casa no pasó nada, pero el tercer piso del liceo salió volando. El tornado cruzó Dolores de punta a punta”, recuerda el arquero al que le quedan algunas materias de quinto y sexto. En algún momento sé que lo tengo que hacer, que me va a servir”, confiesa.

Mathías Bernatene, arquero de Liverpool, en entrevista con Ovación.

Foto: Darwin Borrelli.

Un día los llamados de mamá para poner pausa a jugar en la calle y almorzar se quedaron en el pueblo. “Venir a Montevideo fue inesperado, de una semana para otra. Jugaba de chiquito, me encantaba pero nunca pensé que podía llegar a ser profesional. Mientras jugaba en Albion estuve en la preselección Sub 20 y al año siguiente me llevaron a Nacional, estuve unos años de juvenil y luego de una pretemporada quedé en Primera”, recuerda. Primero compartió Guillermo Centurión e Ignacio Suárez y después con Sergio Rochet y Martín Rodríguez.

"Lo que más me quedó de Suárez fue que siempre quiere ganar”

“No es tanto lo que te corrijan, sino lo que hacían día a día. Se aprende mucho más mirando”, expresa ante la consulta de qué pudo adquirir de sus pares. Pero además de compartir con el golero de Uruguay, fue parte del plantel que salió campeón de la mano de Luis Suárez. “Fue lo mejor. Ahí es cuando uno se da cuenta del nivel al que están, por el control de pelota, la visión que tienen, las ganas. Lo que más me quedó de Suárez fue que siempre quiere ganar”, admite quien atajó en dos amistosos de Primera.

Mathías Bernatene y Luis Suárez, campeones uruguayos con Nacional. Foto: Nacional.

A veces desde la tribuna, otras como tercero, pero Mathías fue Campeón Uruguayo. Sin embargo, decidió irse. “Era difícil, me dijeron que, si quería quedarme, podía ser el tres, pero que no creían que me sirviera. Nacho tenía un poco más de oportunidad porque es dos años más chico, le serviría porque iba a sumar mucha experiencia y en ese momento anduvo muy bien. El puesto es ingrato, tenemos errores y es normal”, dice quien salió en busca de minutos: “En ese momento surgió el proyecto de Rentistas, hicieron un convenio y se dio”.

En el Bicho Colorado jugó 29 partidos en la “B” con 20 goles en contra y 15 vallas en cero. Eso lo llevó a dar el salto a Chile y aunque con temor a una liga distinta e irse solo a otro país, jugó dos años en Magallanes, con el que eliminó de la Copa Chile al Colo Colo de Arturo Vidal, sin recibir goles. De esta liga destacó que se juega “menos al pelotazo, al estilo de Joaquín Papa”, saliendo con los pies.

Pese a poder seguir en Chile, el paisito pesó y regresó. “La visualización del fútbol y estar cerca de la familia me hizo tomar la decisión”, explica quien lleva seis partidos y tres sin recibir goles en el negriazul.

¡BERNATENE FUE CLAVE EN EL FRANZINI!



El golero de Liverpool evitó el empate de Defensor Sporting con esta impresionante doble atajada. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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“Cuando se lesionó Martín y tuve que entrar estaba nervioso pero en los entrenamientos me venía sintiendo bien. No tengo nada para decir, me ha apoyado en todo momento, se mata entrenando, no ha cambiado su forma de ser conmigo y es tremenda persona”, confiesa y destaca la competencia sana por el puesto. Tras la salida de Speranza, admite que se adaptaron rápido a Fossati y que “desde el primer momento” le dio confianza.

Mathías Bernatene, arquero de Liverpool, en entrevista con Ovación. Foto: Darwin Borrelli.

“Voy partido a partido, sigo entrenando. Lo más importante es ayudar al equipo. En todo momento el vestuario es positivo, pese a resultados adversos. Estamos enfocados, la victoria del otro día fue importante y ya pensamos en Central”, concluye Bernatene, que está enfocado en Liverpool y no piensa en una pronta vuelta a Nacional.

