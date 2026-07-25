Defensor Sporting vs. Liverpool en vivo: dos equipos de andar irregular buscan acercarse a las copas

El Franzini recibe un lindo partido entre Defensor Sporting y Liverpool a partir de las 18:00 horas. Ya sin posibilidades de pelear por el Torneo Intermedio, ambos buscan engrosar su puntaje en la Tabla Anual para acercarse a zona de copas internacionales.

El Tuerto lleva siete partidos sin ganar, incluso con cambio de entrenador en el medio. Mauricio Larriera debutó precisamente en la pasada fecha, donde su equipo empató 1-1 con Cerro Largo. El negriazul de Jorge Fossati también viene de capa caída. Lleva un triunfo en sus últimas seis presentaciones y viene de caer sorpresivamente ante Cerro 2-1, en el Parque Viera.

Defensor Sporting vs. Liverpool

Hora: 18:00

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Paul de los Santos, Guillermo de los Santos, Axel Frugone; Martín Rabuñal, Germán Barrios, Nicolás Wunshch, Mauricio Amaro; Lucas Agazzi, Lucas Torterolo, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Castellano; Kevin Lewis; Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta; Renzo Machado, Federico Martínez, Rubén Bentancourt. DT: Jorge Fosatti.

Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Nicolás Taran y Federico Piccardo

Cuarta: Anahí Fernández

VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui