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El País Ovación Fútbol

Banderazo de los hinchas de Alianza Lima terminó con decenas de heridos y un fallecido, según Bomberos

El hecho se dio el día previo al clásico que enfrente a los blanquiazules con Universitario. Pese a la tragedia, la Liga1 comunicó que el partido "se mantiene conforme a lo establecido".

El País
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03/04/2026, 21:49
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El trabajo de los Bomberos en las afueras del estadio de Alianza Lima tras el colapso de una pared.
El trabajo de los Bomberos en las afueras del estadio de Alianza Lima tras el colapso de una pared.
Foto: Captura.

Alianza Lima preparó un banderazo previo al clásico ante Universitario, pero terminó con un accidente en el que un hincha falleció, según reportaron los Bomberos, y 47 personas terminaron heridas, anunció el Ministerio de Salud de Perú. Esto se dio a raíz de la gran concentración de hinchas que ocuparon la cabecera sur del Estadio Alejandro Villanueva.

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El brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú dijo a Canal N que "lamentablemente hay una persona que ha fallecido". "Tuvimos una situación fortuita donde había gran cantidad de barristas. Desconocemos la posible causa que puede haber originado esto", declaró.

Según había informado el Ministerio de Salud las personas habrían quedado atrapadas entre escombros por el colapso de una pared, pero esto fue descartado por el brigadier: "En las redes sociales empezaron a difundir información inexacta. La estructura se encuentra aparentemente en buen estado, no hay daño estructural. Es un tema fortuito, de la barra enardecida, que hicieron que esto vaya a mayores".

El Ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó el fallecimiento y explicó que según el reporte de Bomberos "la barra habría estado presionando entre ellos y hubo un desenlace fatal".

La cuenta oficial del Minsa había hablado del "colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva" y contó que "se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú". Si bien Bomberos descartó el colapso, el Ministerio del Interior comunicó que personas quedaron "atrapadas en una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva".

Avanzadas las horas, Alianza Lima emitió un comunicado, donde "lamentó profundamente lo ocurrido" y envió condolencias a los familiares del fallecido. Además aclaró que el hecho "no guarda relación con la caída de muros, ni con fallas estructurales en el recinto deportivo".

Por su parte, la Municipalidad de la Victoria, distrito donde se encuentra el estadio blanquiazul, expresó a través de un comunicado que: "no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto, ni en sus alrededores".

La Municipalidad de Lima también cargó contra la institución deportiva. Expresó a través de un comunicado que hay un protocolo a seguir para los eventos que superen los 3.000 espectadores, pero que en este caso, "no se ha recibido ningún trámite ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima".

El suceso se dio en la previa al partido clásico a disputarse el sábado a las 22:00 horas, en el Estadio Monumental de la "U". Respecto al encuentro, la Liga1 emitió un comunicado, donde además de lamentar la tragedia informó que "el encuentro programado para el sábado 4 de abril se mantiene conforme lo establecido".

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