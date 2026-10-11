Baja de último momento en Nacional para enfrentar a Central Español: Tomás Viera quedó fuera de la convocatoria

Después de tres victorias al hilo los liderados por Daniel Carreño accedieron definitivamente a la pelea por el último torneo corto. En este camino al título, Nacional visita esta tarde a Central Español a partir de las 18:30 horas en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.

Para enfrentar al Palermitano el tricolor está obligado a cambiar a raíz de la lesión del arquero Luis Mejía, quien sufrió “una lesión miotendinosa del tríceps sural”. Aunque descartaron una rotura del tendón de Aquiles, podría tener entre dos y tres meses de recuperación, por lo que Alexis Martín Arias será el encargado de reemplazarlo. Pero además el entrenador sufrió una baja de último momento y es la salida de Tomás Viera, quien formaría parte del 11 titular de esta tarde, por un cuadro febril.

Según pudo saber Ovación a través de fuentes tricolores, el jugador completó los entrenamientos y por eso formó parte de la lista de convocados que oficializó el club este domingo. Sin embargo, al no estar en condiciones de exponerse al nivel de un partido, el cuerpo técnico decidió descartarlo para el juego por la décima fecha.

De esta manera, Francisco Calvo, que no había estado presente ante Cerro Largo ni Montevideo City Torque por estar defendiendo a la selección de Costa Rica, regresará al once titular.

Teniendo en cuentas estas dos variantes, Nacional formará de la siguiente manera: Alexis Martín Arias; Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González, Camilo Cándido; Tiziano Correa, Maximiliano Gómez.

El partido se disputa en el Estadio Centenario y podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.