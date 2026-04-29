Atlético de Madrid vs. Arsenal en vivo por Champions League: el Colchonero comienza de local la serie de semifinales

La UEFA Champions League va camino a conocer a sus finalistas y este miércoles (16:00 por ESPN/Disney+) comienza la segunda llave de semifinales del torneo de clubes más importante de Europa. Paris Saint Germain ya le ganó el duelo de ida 5-4 a Bayern Munich en Francia y ahora será turno de Atlético de Madrid recibiendo al Arsenal en el Metropolitano.

¿Estarán a la altura del espectáculo que brindaron los franceses y alemanes? Por lo pronto, en conferencia de prensa, hubo cruce de elogios. El Colchonero llega a esta serie luego de dejar por el camino a Barcelona, mientras que los Gunners eliminaron al Sporting de Lisboa.

“Cómo no disfrutarlo. Estamos jugando en la liga más difícil y competitiva del mundo. Estamos en la primera posición, disputando el título, y en las semifinales de la Liga de Campeones. Es difícil entender cómo no vamos a disfrutar de esto. Toda mi vida desde que era pequeño he estado soñando con esta situación”, confesó Martin Odegaard, volante del Arsenal, que admitió sentir gran admiración por Antoine Griezmann. “esperamos poder contenerlo este miércoles, pero es un gran jugador”, resaltó.

El francés es uno de los centros de atención de este duelo porque ya anunció que seguirá su carrera en el Orlando City de la MLS al finalizar esta temporada. Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se refirió a ello y a la motivación por ganar la Champions. “Si se puede despedir Griezmann con la Champions sería increíble para todos, pero la motivación la tenemos igual. Todos tenemos la motivación de ganar la Champions, más allá de que el año que viene no pueda estar Antoine o cualquier otro compañero. Jugamos para intentar lograr lo máximo y el máximo ahora mismo es la Champions”, manifestó el volante Colchonero, que no contará con el uruguayo José María Giménez (en sanidad).

Atlético de Madrid vs. Arsenal: alineaciones probables

Atlético de Madrid. Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

DT. Diego Simeone

Arsenal. David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

DT. Mikel Arteta

Estadio. Riyad Air Metropolitano (Madrid)

Árbitro. Danny Makkelie (Países Bajos)