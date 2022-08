Así fue el minuto a minuto del retorno de Luis Suárez a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No era un partido más para Nacional. No solo por tratarse de un certamen internacional prestigioso, sino porque tras varias semanas de esfuerzo de la hinchada tricolor, el hijo pródigo regresaba a casa a disputar un partido oficial. Habían pasado 16 años de la última vez que Luis Suárez había vestido la camiseta tricolor y un Gran Parque Central repleto aguardaba por un nuevo debut del máximo artillero histórico de la selección uruguaya.



La gente vivía un partido aparte desde las gradas y en cada ocasión que tenía a mano aprovechaba para demostrarle su afecto al delantero. Lo hicieron desde el minuto cero. Cuando el altoparlante comenzó a anunciar el banco de suplentes del equipo de Pablo Repetto los aplausos eran una constante, pero se potenciaron al anunciar al flamante “9” del albo. El estadio se vino abajo en agradecimiento a su ídolo, que se mostró movedizo en el banco de suplentes junto con otros referentes el plantel como Mario Risso y Martín Rodríguez.



El primer tiempo transcurría con normalidad, con un protagonismo tricolor que sufrió un duro golpe a los 23 minutos con el gol recibido. Eso tuvo un efecto multiplicador en la tribuna, que alentaba al ritmo de “no podemos perder”. Ya en el complemento y con el resultado cuesta arriba, era casi una obviedad que Repetto iba a optar por el ingreso de Suárez, su máxima figura.



Pero la gente creyó ver su entrada unos minutos antes: Luis Suárez salió desde el banco de suplentes a la zona de calentamiento a los 60 minutos y los aplausos bajaron de la tribuna como si el jugador ya estuviese a punto de ingresar a la cancha. Pero no. Todavía no era la hora de su retorno. En los minutos siguientes hubo pequeños períodos de insistencia por su entrada al campo, que más tarde se harían realidad. A los 71‘ Repetto llamó al artillero salteño y estuvo charlando un largo período con él donde le dio determinadas indicaciones en relación a qué pretendía de su ingreso. Suárez asentía con la mirada enfocada en la cancha y a los 73‘ se produjo el momento histórico que el hincha del albo estaba esperando: el atacante ingresó en lugar de Franco Fagúndez mientras todo el Parque Central coreaba su nombre al unísono: “Olé, olé, olé, olé... Lucho, Lucho”, manifestaban. Era un momento determinante del partido donde el tricolor tenía la pelota, el protagonismo y acechaba al rival, pero le faltaba la puntada final para concretar el empate. Y eso buscaba el DT con su ingreso.



Luis Suárez en acción

En su primer intervención recibió un pase de Zabala y fue interceptado por un defensor brasileño. Luego, a los 75‘, le cedió la pelota a Ocampo con precisión, mientras que cuatro minutos más tarde intentó apoyarse con Didi y falló en el toque.



Cuando no le llegaba la pelota, el Pistolero retrocedía en el campo para buscarla, así fue que le cedió un pase a la derecha para Yona Rodríguez. El número cinco recibió una falta y el “9” reclamó de inmediato la amarilla para el adversario, que llegó por parte del árbitro.



Suárez siguió insistiendo hasta que a los 83‘ tuvo una chance que hizo ilusionar a las más de 25.000 personas que estaban presentes: un tiro libre desde la derecha donde no dudó en tomar la pelota y rematar. La jugada derivó en un tiro de esquina.



A un minuto del final protagonizó la jugada de mayor peligro de Nacional en todo el partido: hizo una pared con Cándido que derivó en un centro para Juan Ignacio Ramírez; el palo negó el gol que le hubiese permitido igualar la serie al tricolor. La hinchada suspiró buscando explicaciones dado que el arquero ya estaba vencido.



El envión anímico que proporcionó su ingreso fue evidente. No solo porque el estadio se agitó aún más, sino porque Jorginho, DT rival, dispuso enseguida una línea de cinco con defensores que estuvieran al acecho del goleador.



Cuando el árbitro adicionó seis minutos los simpatizantes de Nacional se ilusionaron porque sabían que su equipo tenía la pelota y el rival iba a limitarse a resistir en su propio campo hasta que el juez decidiera dar el pitazo final. Las ocasiones no faltaron con un Lucho que incluso generó una arremetida por la izquierda que terminó en un tiro de esquina. La aproximación estuvo, pero faltó eficacia en el tramo final y, sobre todo, exigir al arquero con remates directos.



Y el final estuvo cargado de polémica: con todo Nacional ya decidido a empatarlo por la vía aérea, Coelho saltó a cabecear, le ganó la posición al defensor rival y recibió un empujón claro. El VAR dijo que no hubo penal y el árbitro terminó el partido ante el reclamo insistente de Luis Suárez.

Los números que dejó su debut

A pesar de que hacía más de dos meses que no disputaba un partido oficial, Luis Suárez mostró que está en un excelente estado físico y que, por supuesto, puede aportarle mucho al equipo. Entró, generó ocasiones y trasladó inseguridad a la defensa rival. En números, disputó 23 minutos contando los de adición, participó de 13 toques de pelota con una eficacia del 86% y ganó el único duelo aéreo que tuvo. A su vez, tuvo dos recuperaciones según Sofascore.