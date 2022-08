En la noche de Luis Suárez, el ganador fue Atlético Goianiense; las explicaciones al resultado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día que todos fueron a ver al regreso de Luis Suárez a Nacional, el tricolor se quedó con las manos vacías. Es que sorpresivamente Atlético Goianiense ganó 1-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El minuto 73 fue el indicado para el ingreso del Pistolero, quien no tuvo ni una situación clara de gol, aunque intervino en una inmejorable oportunidad que tuvo Nacional para empatar el encuentro sobre el final del juego.



Iban 25 segundos de partido cuando Nacional ya tenía un tiro al arco en su haber. Franco Fagúndez remató afuera y todo el Gran Parque Central se levantó, presagiando un trámite similar al 2-0 contra Unión en la fase anterior. Más aún cuando a los 2’ Camilo Cándido le mandó el centro a Emmanuel Gigliotti, aunque el argentino cabeceó incómodo y afuera. Nacional dominaba las instancias del partido, pero le costaba profundizar porque Atlético Goianiense estaba bien parado. Otra vez Fagúndez intentó, ahora de tiro libre, pero se lució el arquero Ronaldo, también en el rebote contra Nicolás Marichal.

En esa incidencia el portero de los brasileños se lesionó en el hombro tras una mala caída. Incluso entró el suplente, Renán, sin calentar. Y unos instantes después de la variante se dio lo impensado: gol de Atlético Goianiense.



Es que la visita no había incomodado nunca a la defensa de Nacional. Pero un pase largo del guardameta, un despeje defectuoso de Leo Coelho -impreciso con la pelota, bien en la marca- y un centro de Leo Pereira terminó con el gol de cabeza de Luiz Fernando, quien entró solo por el medio del área entre Coelho y Leandro Lozano.

Diego Zabala. FOTO: Estefanía Leal.

Empezaba otro partido. Y ese partido le incomodó a Nacional, porque Atlético Goianiense retrocedió, paró sus líneas en muy pocos metros, no le dejó espacio a los creadores tricolores, que se fastidiaban una y otra vez cada vez que no podían colocar un pase filtrado. Así, Nacional comenzó a abusar de los centros desde lugares poco adecuados y con ineficacia. Fagúndez bajó muchos metros para entrar en contacto con la pelota, pero las ideas seguían sin aparecer.



Los brasileños, más allá de que no tuvieron ninguna otra situación clara de gol, le dejaban el corazón en la boca a los hinchas porque los defensas estaban en la mitad de la cancha y cuando Atlético Goianiense tomaba la pelota intentaban sacar contras rápidas.

COMPLEMENTO. Felipe Carballo se adueñó de la mitad de la cancha y fue uno de los que más se animó a arriesgar con el balón contra un equipo que estaba totalmente replegado. Cándido también fue protagonista en varias incidencias, de igual forma que en el primer tiempo ya había tenido un remate potente que había atajado Renán, la figura.



Es que el guardameta suplente sacó una pelota difícil ante un tiro rastrero de Carballo y minutos después vio como el travesaño se sacudió ante un potente remate de Cándido en la salida de un tiro libre que le cedió Fagúndez.

Cándido junto a Carballo fueron los más destacados de Nacional. Renán, del partido. FOTO: E. Leal.

Los nervios se fueron apoderando de Nacional. Pablo Repetto buscó variantes con el ingreso de Brian Ocampo y luego de Suárez. El floridense las quiso e intentó gravitar por derecha, pero lo escalonaron bien, igual que al salteño.



En el minuto 89 increíblemente Juan Ignacio Ramírez falló un gol hecho entrando al área chica, en una pelota que dio en el vertical. La jugada fue gestada por la izquierda, con Carballo, Zabala y Suárez.

El debut de Suárez después de 16 años en Nacional se vio opacado por una derrota que duele y que complica la serie ante un equipo que colocó una oncena mixta, pensando en el Brasileirao. Fue el segundo partido perdido en cuatro días de Nacional, que se preocupa por esta mini racha negativa tras haber estado 10 sin perder. Pese al resultado adverso, el tricolor está en condiciones de revertir la llave el martes en Goiania. El de ayer fue un juego atípico, en el que mereció otro resultado, pero el fútbol, a veces, es así de ingrato.

Luis Suárez en su vuelta a Nacional tras 16 años. FOTO: Estefanía Leal.

Una máquina de hacer tiempo

Por momentos fue imposible jugar. Se lesionaba uno, se lesionaba el otro, se lesionaban dos a la vez. Tiraban la pelota para afuera y demoraban la reanudación lo más que podían. Atlético Goianiense salió desde el minuto uno a enfriar el partido, más todavía cuando se puso en ventaja a los 23’. Son las reglas de juego y lo que habitualmente sucede cuando un equipo está ganando, pero hubo momentos del partido que el juego se hizo tedioso. Claro que el árbitro paraguayo Eber Aquino lo permitió y le faltó mayor firmeza en este sentido. No en vano se dieron seis minutos de adición en cada tiempo, y eso que no fue necesario que el juez vaya al VAR; tan solo un par de ocasiones en la que esperó unos segundos, porque desde la cabina estaban observando alguna jugada. Además, hubo pasajes del partido en los que Goianiense apeló a las faltas tácticas.