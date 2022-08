Rochet acusó a Goianiense de hacer tiempo y su capitán respondió que fue un triunfo "a la uruguaya"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional tuvo anoche en el Gran Parque Central una jornada para el olvido. De esas en las que el arco se cierra, el tiempo pasa a la velocidad de un avión y el palo se convierte en el mejor aliado del arquero rival.

El equipo falló en la definición y terminó pagando caro sus imprecisiones en los últimos metros del área. Al menos así lo visualizó su propio capitán, Sergio “Chino” Rochet, quien casi no intervino en los 90 minutos de juego: “Son partidos de copa y sabemos que las desatenciones, los errores, se pagan caro”, dijo en declaraciones a DirecTV Sports al finalizar el partido.

Aunque solo le llegaron una vez, Rochet no pudo contrarrestar el esquinado cabezazo de Luiz Fernando, que terminó en el fondo de la red. Dijo, de todas maneras, que Nacional mereció más, que el 1-0 a favor de Goianiense fue un resultado injusto y acusó a los brasileños de haber hecho tiempo. “Se nos hizo difícil. Si bien no nos generaron muchas situaciones, nos hicieron ese gol y nos manejaron el partido. Nos hicieron tiempo. Nos sacaron del foco que teníamos nosotros y entramos un poco en la locura. Se dejó todo. No se pudo. Creo que fue una injusta derrota, pero quedan 90 minutos para revertirlo”.



E insistió: “Si hubiéramos hecho un gol, hubiera cambiado el trámite”.

En conferencia de prensa, el arquero siguió por la misma línea: “Creamos situaciones, si bien no tan claras, tuvimos chances, más que nada desde afuera del área. (Estamos) con optimismo de la semana que viene poder darlo vuelta. Hicimos un buen trabajo, no se los dio el gol y quedan 90 minutos para dar vuelta la llave”.



Al mismo tiempo, valoró como “positivo” el (re) debut de Luis Suárez, quien ingresó a los 73. "La vuelta de Luis es algo muy positivo que nos viene bien a nosotros y al fútbol uruguayo. Viene a aportar muchas cosas y es una persona muy correcta, que nos va a aportar mucho en el tema grupal, sabiendo que tenemos muchos jóvenes, pero nos motiva aun más a trabajar. Tener una figura como él en el plantel te hace exigir más y eso está bueno. Ya se adaptó muy bien al grupo y hay muchas cosas buenas por delante. Con él va a ser más fácil".

Luis Suárez en su regreso a Nacional tras 16 años. Foto: Estefanía Leal.

Desde la vereda de enfrente, quien también se refirió al desarrollo del partido fue el capitán de Atlético Goianiense, el argentino Diego Churín. El futbolista de 32 años reconoció que, en la previa, jugar en un estadio lleno y con la atención puesta en Suárez les suponía un desafío. "Sabíamos que veníamos a una fiesta. Sabíamos todo lo que se había generado en el partido. Pero lo jugamos como lo juegan los uruguayos: fuimos nosotros los que pusimos garra. Ellos empujaron un poco y, más que nada sobre el final, tuvieron algunas situaciones, pero nos llevamos un gran resultado".

Goianense está penúltimo en el campeonato brasileño y el próximo sábado enfrentará a Red Bull Bragantino. "Tenemos un partido en el medio, precisamos de puntos. Hoy estamos felices, pero tenemos que trabajar porque no estamos pasando por un gran momento en el Brasileirao y eso también nos preocupa", matizó Churín.



Acciones del juego entre Nacional y Atlético Goianiense. Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, el entrenador, Pablo Repetto, si bien reconoció que Nacional no estuvo fino en las oportunidades de gol, aseguró que el juego le dio la pauta de que su equipo está “capacitado para ir a Brasil, pelear la serie y avanzar”.

De esta manera lo declaró: “Tenemos que tratar de estar más precisos. Estas series son partidos muy parejos, en las que los detalles definen y cambian el desarrollo del partido. El gol a ellos los ayudó a defender, a hacer un partido en el que manejaron los tiempos, por momento enfriando mucho el partido, y eso nos sacó del estado de ánimo que teníamos que tener”.



“La autocrítica que nos hacemos es no haber generado alguna situación más. Se dio un resultado que no era el que esperábamos y creo que tampoco merecíamos”, añadió el director técnico, que se mostró optimista y dijo que el resultado no le cambiará la idea de juego.