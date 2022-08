Cuándo vuelve a jugar Nacional contra Goianiense y qué necesita para clasificar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo martes 9 de agosto Nacional visitará a Atlético Goianiense por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El choque comenzará a las 19.15 horas y se podrá ver por Directv, Espn y Star+.

El equipo de Pablo Repetto, que perdió 1-0 en la ida disputada este martes en el Gran Parque Central, tendrá que ganar por al menos un gol para llevar la definición a los penales.

Vale recordar que en esta instancia ya no corre más la ventaja por el gol de visitante. Si Nacional avanza a semifinales jugará contra el vencedor de São Paulo y Ceará.



Del otro lado de la Sudamericana las llaves son: Inter de Porto Alegre vs. Melgar y Deportivo Táchira vs. Independiente del Valle.