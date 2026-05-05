Arsenal vs. Atlético de Madrid hoy por Champions League: hora y dónde ver el gran cruce de semifinales

La UEFA Champions League entra en zona de definición y este martes 5 de mayo ofrece un partido imperdible: Arsenal enfrenta a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium por la vuelta de semifinales.

El encuentro comenzará a las 16:00 horas de Uruguay y será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+.

El cruce llega completamente abierto tras el empate 1 a 1 en el partido de ida jugado en Madrid, por lo que una victoria clasificará al vencedor directamente a la final. En caso de igualdad, habrá alargue y, si persiste el empate, definición por penales.

El equipo dirigido por Mikel Arteta buscará hacerse fuerte como local para volver a una final europea, mientras que los de Diego Simeone apuestan a su experiencia en este tipo de instancias para dar el golpe en Inglaterra.

En el conjunto colchonero, una de las principales cartas ofensivas será Antoine Griezmann, mientras que Arsenal confía en su poder colectivo y en el buen momento que atraviesa en la temporada.

Además, los dirigidos por Simeone recuperan para esta instancia decisiva a José María Gimenez que por lesiones se ha perdido muchos partidos en esta temporada.

Este encuentro definirá al primer finalista de la Champions League 2026, cuya gran definición se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría. El rival saldrá de la otra semifinal que enfrenta a Bayern Múnich y Paris Saint Germain.

Una noche de alto voltaje en Europa, con dos estilos bien marcados y un solo objetivo: meterse en la final del torneo más importante del continente.

Julián Álvarez festeja su gol para Atlético de Madrid ante Arsenal por las semifinales de la UEFA Champions League. Foto: EFE

Así fue la ida: empate 1 a 1 en Madrid y una serie abierta

El primer capítulo de la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal terminó en empate 1 a 1 en el estadio Metropolitano, en un partido intenso y con polémicas. El equipo inglés se adelantó sobre el final del primer tiempo con un penal convertido por Viktor Gyökeres, mientras que el conjunto español igualó en el complemento a través de Julián Álvarez, también desde los doce pasos.

El duelo tuvo momentos de dominio repartido: Arsenal golpeó primero, pero Atlético reaccionó en la segunda mitad y generó varias ocasiones claras, incluso con un remate de Antoine Griezmann al travesaño.

Además, el encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales revisadas por VAR, incluyendo un penal anulado a favor de los ingleses en el tramo final, lo que dejó la eliminatoria completamente abierta de cara a la revancha en Londres.