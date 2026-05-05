Arsenal vs. Atlético de Madrid en vivo por Champions: convocado Josema Giménez, el Colchonero va por la final

Arsenal recibe a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, a partir de la hora 16:00, (ESPN y Disney+) por la semifinal de vuelta de la Champions League. Cabe destacar que en el juego de ida, que se llevó a cabo en el Metropolitano de Madrid, el Colchonero y el equipo inglés igualaron 1-1.

No hay mañana. Todo se define esta tarde para saber quién es el primer finalista del certamen internacional más importante a nivel de clubes en todo el mundo. Es por esto que todas las miradas estarán puestas en Londres, Inglaterra, para ver si Arsenal o Atlético de Madrid consiguen su pasaje a la final del sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna.

En la ida no se pudieron sacar diferencia, debido a que el partido entre el equipo español y el conjunto británico terminó igualado 1-1. Los dirigidos por el español Mikel Arteta lograron romper la paridad en el tanteador por medio de un penal que ejecutó el sueco Viktor Gyökeres en el minuto 44.

El conjunto de Diego Pablo Simeone reaccionó en el complemento, también por el tiro desde los 12 pasos, con el tanto del argentino Julián Álvarez en el minuto 56.

Una de las grandes novedades para esta semifinal de vuelta por la Champions League es la vuelta a la convocatoria por parte de José María Giménez. El uruguayo superó una molestia física que lo había dejado afuera de los últimos siete partidos del Atlético de Madrid.

Los números de José María Giménez

José María Giménez celebra la clasificación de Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey. Foto: AFP.

El zaguero de 31 años, unos de los pilares importantes del entrenador Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos en 2026, lleva disputados un total de 24 partidos con la camiseta de Atlético de Madrid entre todas las competencias (15 por LaLiga de España, seis por la Champions League y tres por la Copa del Rey).