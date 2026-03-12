Arranca la Segunda División Profesional: las altas y entrenadores de todos los planteles, partidos y dónde ver

Este viernes comenzará la temporada 2026 del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional con la esperanza de 14 instituciones que bregarán por ocupar uno de los tres ascensos a la Liga AUF.

El torneo se disputará en tres fases, que son Torneo Competencia, Fase Regular y Playoff por el tercer ascenso, tal como viene sucediendo en las últimas temporadas.

En esta primera etapa, el Competencia tendrá dos series cuyos ganadores jugarán una final y el campeón del torneo tendrá como premio un lugar en los playoff y la sumatoria de puntos para la próxima fase del campeonato durante el año.

La fase regular se disputará a 26 fechas todos contra todos y los ubicados en primer y segundo orden obtendrán los ascensos al Círculo de Privilegio.

Finalmente, del tercer al sexto equipo ubicados en la tabla de posiciones disputarán un playoff cuyo ganador obtendrá una nueva plaza a la Liga AUF.

En lo que respecta al descenso, queda todavía pendiente el llamado a un Consejo de Liga Profesional donde se llevará adelante la moción de que esta temporada no haya descenso directo, sino un repechaje del último y penúltimo de la “B” con el tercer y cuarto ubicado en el campeonato de la “C” y de esta manera sean 16 las instituciones participantes en el 2027. Vale recordar que Albion fue el último campeón en el 2025 y que al Pionero lo acompañaron a la “A” Central Español y Deportivo Maldonado.

Luego de 21 temporadas, el Club Atlético River Plate tuvo la mala fortuna de descender y esta temporada sin dudas será de los grandes animadores que tendrá el campeonato, o al menos eso se espera en la previa.

Con una columna vertebral de experiencia (Damián Frascarelli, Carlos “Paco” Rodríguez, Santiago “Colo” Romero y Christian “Bicho” Techera), los Darseneros son en lo previo uno de los favoritos a obtener uno de los tres ascensos a final de año.

A nivel de contrataciones, Fénix no se quedó atrás y luego del rotundo fracaso de la temporada 2025, los capurrenses rompieron el período de pases con la incorporación del argentino Brian Fernández, sin dudas el pase estrella del período y es otro de los conjuntos que apuesta al regreso al fútbol de Primera División de la mano de un entrenador como Carlos Canobbio, que ya dirigió a Basáñez, Progreso y La Luz.

Los tradicionales rivales del Cerrito de la Victoria también se han movido de gran forma y por el lado de los Bichos Colorados sorprendieron con la incorporación de Juan Moreira, que justamente la temporada pasada vistió la casaca de su tradicional rival y es un delantero referente de la categoría.

Por el lado de Cerrito, Rodrigo Viega y el colombiano Ignacio Yepes tal vez sean los más destacados en un plantel competitivo y que intentará meterse en la pelea.

Otro equipo que regresa luego de muchos años es Paysandú FC que de la mano del empresario Nicolás Sosa realizó una revolución en el fútbol sanducero obteniendo el campeonato de la Primera Amateur en forma invicta.

Este año con la conducción técnica de Emiliano Alfaro logró mantener a su gran figura Maximiliano Cantera y obtuvo el regreso del paraguayo Miguel Samudio a nuestro fútbol después de haber sido campeón con Liverpool y haber regresado a su país.

Sin lugar a dudas otro gran animador que tendrá el torneo será Huracán del Paso de la Arena que tras siete años en el fútbol amateur, de la mano de su entrenador Martín Siri logró el segundo cupo al fútbol profesional y tiene la expectativa de obtener por primera vez un cupo en la liga mayor de nuestro fútbol, algo que sería totalmente inédito.

A nivel de entrenadores sorprendieron Miramar Misiones con la llegada de Eduardo Acevedo, pero también La Luz con el regreso de Julio Fuentes que en el 2023 lo depositó en Primera División (fue el DT de Tacuarembó en gran parte del 2025) y Colón F.C. que contrató al venezolano Pedro Depablos de una dilatada trayectoria internacional. A su vez, Raúl Salazar sigue como entrenador de River Plate; fue quien tomó al equipo en el tramo final de la pasada temporada.

La vieja y querida “B” vuelve y Ovación estará llevándoles desde cada escenario toda la información de un torneo apasionante y siempre luchado hasta el último minuto. Se pone en marcha desde mañana.

Partidos y dónde ver

Para esta primera jornada el encuentro entre Tacuarembó y La Luz se postergó para una fecha posterior. El equipo de Aires Puros manifestó que en virtud de “La Patria Gaucha” no pudo solucionar el alojamiento para su plantel y de esa manera el partido quedó postergado.

Viernes: 18.00 hs - Paysandú vs Colón (Estadio Artigas).

Sábado:

10.00 hs - River Plate vs Oriental (Parque Saroldi);

17.00 Rentistas vs Plaza Colonia (Estadio Tróccoli).

Domingo:

10.00 hs - Uruguay Montevideo vs Fénix (Estadio Tróccoli);

17.00 Huracán F.C. vs Atenas (Parque Palermo).

Libres: Miramar Misiones y Cerrito.

Cabe señalar que en esta nueva temporada se televisarán dos partidos por fecha y que los otros cinco se podrán ver a dos cámaras por la plataforma de AUF TV.

Altas y entrenadores

ATENAS

DT: Juan Carlos Carrasco.

ALTAS: Matias González, Santiago Cappi, Lucas Medina, Juan Pablo Fagúndez, Lautaro Vázquez, Agustín Acosta, Guido Sosa, Guillermo Oroño, Lucas Arzamendia, Facundo Vigo, Lucas Basadone, Brian González, Lucas Cascallares, Agustín Navarro, Agustín Torres, Glaudston Ferreira.

CERRITO

DT: Damián Enriquez.

ALTAS: Francisco Casanova, Luis Barbat, Roberto Hernández, Jonathan Ferrari, Cristian González, Santiago Pereira, Matias Kouyoumdjian, Ezequiel Silveira, Tiago Simoni, Rodrigo Viera, Mateo Ayres, Rodrigo Viega, Román Ugarriza, Andrés Schetino, Washington Silva, Ignacio Yepez, Luis Machado, Simón Meza, Diego Rolan, Jonathan Isasmendi, Owen Falconis, Joaquín Avilés

COLÓN

DT: Pedro Depablos.

ALTAS: Martín Coirolo, Nikola Peric, Faustino Fernández, Faustino Choca, Ignacio Charruti, Diego Núñez, Agustín de Armas, Maximiliano Hoffman, Bautista Cabrera, Emiliano Vidart, Juan Pedro Riva, Ignacio Milans, Tomás Lerman, Kevin Rivero, Lisandro González, Bryan Paz, Anthony Sosa, Lucas Suárez, Ramiro Quintana, Bruno Airaldi, Agustín Rodriguez.

FENIX

DT: Carlos Canobbio.

ALTAS: Nahuel Suárez, Ernesto Hernández, Fabián Píriz, Jorge González, Alex Silva, Ángel Rodríguez, Nicolas Prieto, Gonzalo Andrada, Esteban González, Diego Rosa, Bryan Olivera, Brian Fernández, Valentín Luciani, Lucas Goberville, Gastón Colman.

HURACÁN FC

DT: Martín Siri.

ALTAS: Nicolás Gentilio, Federico Alonso, Emiliano García, Leonardo Osorio, Joaquín Robatto, Jairo Coronel, Franco Mederos, Facundo Silvera, Dilan Flores, Anthony Cutti, Rodrigo Rey, Joaquín Gómez, Mateo Aramburu.

LA LUZ

DT: Julio Fuentes.

ALTAS: Nicolás Forastiero, Facundo Méndez, Jonathan Baeza, Francisco Martirena, Germán Peralta, Alejandro Prieto, Gabriel de León, Germán Gabriel, Diego Vicente, Jonathan Barboza, Pablo Porcile, Lucas Pias, Luca Barreto, Matías Silva, Federico Millacet, Facundo Sosa, Gonzalo Vega, Nahuel Albano, Maximiliano Brito, Manuel Núñez, Delis Vargas, Juan Crisafi.

ORIENTAL

DT: Dario Flores.

ALTAS: Emiliano Bermúdez, Lucero Álvarez, Nicolás Kozlovsky, Joaquín Viera, Christian Paiva, Enzo Vlaeminch, Facundo Briñón, Franco Tejera, Nahuel Gómez, Christian Franco, Martín Vallejo, Julio Caballero, Matías Rigoleto, Bruno Motta.

MIRAMAR MISIONES

DT: Eduardo Acevedo.

ALTAS: Jhonny Da Silva, Federico Acosta, Bruno Serrón, Diego Mercapide, Alex de Freitas, Maximiliano Caetano, Lucas Zeballos, Juan Bado, Rodrigo Pons, Thiago Hovannesian, Isaias Silva, Camilo Cuello, Federico Sansone, Lucas Viana, Lucas Berrueta, Lucas Peña, Bruno Abbate, Santiago Peralta, Diego Benedetti.

PAYSANDÚ

DT: Emiliano Alfaro.

ALTAS: Miguel Samudio, Emiliano Bonilla, Ignacio Pintos, Luis López, Franco López, Camilo Lozano.

PLAZA COLONIA

DT: Juan Ignacio Ayaso.

ALTAS: Kevin Morgan, Pablo Adorno, Valentín Amoroso, Pablo García, Nicolás González, Michael López.

RENTISTAS

DT: Martín Piñeyro.

ALTAS: Ramiro Méndez, Joel Poiso, Pablo Pirez, Sebastián Diana, Franco Cabrera, Franco Martínez, Juan Pablo Plada, Juan Moreira, Franco Roldan, Luciano Inverso, Horacio Sequeira, Douglas Bittencourt.

RIVER PLATE

DT: Raúl Salazar

ALTAS: Carlos Rodríguez, Mathias Rodríguez, Brian Ferrares, Mauricio Gómez, Felipe Chiappini, Matías de los Santos, Alejandro García, Santiago Romero, Cristian Techera, Maximiliano Burruzo, Tomás Benardoni, Vitinho, Rodrigo Hernández

TACUAREMBÓ

DT: Bernardo Giordano

ALTAS: Ángel Maciel, Federico Pintado, Esteban de Lima, Maximiliano Camargo, Martín Marta, Álvaro San Emeterio, Enzo Acosta, Aytron Castro, Sebastián Píriz, Leonardo Olavarría, Anderson Brum, José Duarte, Ian López, Santiago Vargas, Joaquín Moreira, Mateo Pereyra, Diego Méndez, Jeremy Mesa, Alex Perdomo, Nicolás Mello, Pablo López, Nestor Álvarez, Tizian Varela, Lucão.

URUGUAY MONTEVIDEO

DT: Valentín Villazán.

ALTAS: Andrés Samurio, Gabriel Araujo, Mateo Pisso, Gonzalo Pelúa, Theo Casavalle, Benjamín Ilama, Luis Maldonado, Guzmán Pereira, Mathías Abero, Tobias Correa, Cristian Lima, Agustín Pons, Luciano Minhondo, Facundo Silvestre, Lucas Ortiz, Facundo Techera, Maximiliano Viera, Bruno Barja, Lucas Rodríguez, Emiliano García, Sebastián Camacho, Gonzalo Barreto.