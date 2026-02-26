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El País Ovación Fútbol

Se sorteó el fixture del Campeonato Uruguayo de Segunda División donde 14 equipos se jugarán los tres ascensos

El certamen comenzará el próximo 7 de marzo con la disputa del Torneo Competencia, mientras que luego comenzará la Fase Regular con dos ruedas que terminarán de conformar la Anual.

El País
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26/02/2026, 20:54
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El sorteo del fixture de la Segunda División 2026.
El sorteo del fixture de la Segunda División 2026.
Foto: @SegundaAUF.

En el Estadio Centenario se sorteó el Campeonato Uruguayo de la Segunda División que tendrá a 14 equipos disputando los tres ascensos que otorga el certamen para disputar la Primera División en 2027.

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El formato, al igual que la pasada temporada, contará con un Torneo Competencia que comenzará el próximo 7 de marzo, para luego pasar a la Fase Regular donde se cruzan todos contra todos en dos ruedas y que servirá para conformar la Tabla Anual que unirá los dos torneos y otorgará dos cupos directos a Primera y los cuatro que irán al Playoff de los que saldrá el tercer ascenso.

Cabe recordar que el Torneo Competencia dividirá a los 14 equipos en dos grupos de siete. Los ganadores se medirán en una final única y el campeón se asegurará un lugar en los Playoffs, en caso de no quedar en los seis primeros puestos de la acumulada.

Para este primer torneo los cuatro equipos del interior fueron divididos en las series por lo que Tacuarembó y Atenas de San Carlos forman parte de la Serie A, mientras que Paysandú FC y Plaza Colonia estarán en la Serie B.

La primera fecha del Competencia tendrá cara a cara a Huracán vs. Atenas, Tacuarembó vs. La Luz y Uruguay Montevideo vs. Fénix por la Serie A que contará con Cerrito con fecha libre. Mientras tanto en la Serie B el que deberá esperar para hacer su debut es Miramar Misiones ya que la primera fecha enfrentará a Rentistas vs. Plaza Colonia, Paysandú FC vs. Colón y River Plate vs. Oriental.

Por su parte, también se sorteó la Fase Regular con una primera fecha que tendrá lo siguientes partidos:

- Paysandú vs. Huracán
- Miramar Misiones vs. River Plate
- Tacuarembó vs. Rentistas
- Plaza Colonia vs. Fénix
- La Luz vs. Colón
- Cerrito vs. Oriental
- Atenas de San Carlos vs. Uruguay Montevideo

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