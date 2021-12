Arqueros, la selección y Diego Alonso: ¿Quién será el elegido por el Tornado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La lesión de Fernando Muslera, histórico arquero de la selección uruguaya y titular en los últimos 12 años, genera que Diego Alonso, el nuevo DT de la Celeste, deba inclinarse por un nuevo guardameta para su debut del 27 de enero contra Paraguay. Es que Nando estará de dos a tres meses afuera de las canchas por un desgarro severo en los ligamentos laterales internos de la rodilla izquierda y estiramiento en el ligamento cruzado anterior, según informó el Galatasaray.

Pues bien, ¿quién atajará? Si estuviera Oscar Tabárez, Martín Campaña sería el gran candidato, pero con el nuevo seleccionador crecen las posibilidades de otros arqueros que no han estado últimamente en la órbita de la selección uruguaya, lo cual no significa que Campaña no siga siendo considerado.

Martín Campaña. Foto: AUF

Sergio Rochet tiene todo para poder ser el arquero titular de Uruguay, pero desde que se fracturó la mano el 21 de octubre por el Torneo Clausura no ha vuelto a jugar. Si bien ya está recuperado, hasta el 27 de enero no tendrá partidos oficiales. Alonso deberá evaluar su inactividad y seguramente será un elemento que pondrá sobre la balanza a la hora de tomar una decisión.

Rochet venía siendo habitualmente el tercer arquero de Tabárez; incluso fue parte del plantel que disputó la Copa América 2021 de Brasil.



Es un guardameta con una estatura interesante, bueno en los mano a mano, que transmite seguridad y con precisión en los saques.

Sergio Rochet. Foto: Nicolás Pereyra.

Franco Israel, de la Juventus, formado en Nacional y con pasado de selecciones juveniles, es una muy buena opción. Es un arquero completo, con argumentos técnicos y personalidad de sobra.

Para este presente de la selección, en el que la Celeste está obligada a sacar resultados positivos para aspirar a ir al Mundial de Catar 2022, quizás no sea el mejor momento para mandarlo a la cancha por su juventud (21 años), pero esa será una decisión del Tornado. Perfectamente ya podría entrar en la órbita de la Celeste y quizás prepararlo para las próximas Eliminatorias.

Franco Israel. FOTO: Uruguay.

Otro arquero uruguayo que viene teniendo una notable regularidad, jugando todos los partidos de su equipo y en varios de ellos siendo la figura, es Guillermo De Amores, golero del Deportivo Cali.



Después de haber estado afuera de las canchas durante casi dos años y medio por una lesión y posterior mala praxis que lo tuvo a maltraer, el nacido en San Jacinto es una opción válida para el arco de la celeste, más aún considerando que está en una edad ideal para el puesto como los 27 años. A su vez, actualmente está definiendo el título del campeonato colombiano. Al igual que Israel y Rochet, sería una apuesta a largo plazo.

Guillermo De Amores. FOTO: Archivo.

Una opción no menos interesante es la de Sebastián Sosa, quien nunca fue considerado por Tabárez pese a sus buenas actuaciones en Argentina. Aunque tiene 35 años, todavía tiene la ilusión de poder estar en la selección. Juega con regularidad y solvencia en un equipo grande de Argentina como Independiente.

Santiago Mele (Plaza Colonia), Kevin Dawson (Peñarol), Gastón Olveira (Olimpia, ex-River), Rodrigo Formento (Progreso/Coquimbo Unido) e Ignacio De Arruabarrena (Wanderers) son arqueros que se han destacado en el fútbol uruguayo y que tienen pasado en distintas selecciones uruguayas, por lo que no sería de extrañar que estuvieran en la consideración de Alonso.



Sí parece poco probable que Martín Silva (38 años) y Rodrigo Muñoz (39), integrantes del Proceso Tabárez, vuelvan a ser tenidos en cuenta.

EN CORTO Detalles de los principales candidatos SERGIO ROCHET: Tenía todo el perfil para ser el sustituto de Muslera; incluso con Tabárez era el tercer arquero y viajó a la Copa América de Brasil aunque no jugó. Pero una lesión en octubre lo alejó de las canchas y no ha vuelto, lo que le pone cierta incertidumbre a la situación por la inactividad con la que llegaría a enero.



FRANCO ISRAEL: Tiene 21 años, es del proceso de selecciones y un gran futuro por delante. Es el tercer arquero de Juventus (ya supo ser suplente) y capitán del equipo primavera. Se formó en Nacional y fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en 2018 con destacada actuación. Es un guardameta con condiciones técnicas de primer nivel.



GUILLERMO DE AMORES: Con 27 años atraviesa un presente espectacular, siendo figura de un Deportivo Cali que está definiendo el campeonato de Primera División de Colombia. Jugó en las juveniles celestes, donde llegó a ser vicecampeón del mundo y elegido Guante de Oro en el Mundial Sub 20. Está en una edad ideal.



SEBASTIÁN SOSA: Fue uno de los olvidados del proceso Tabárez. Aunque tiene 35 años, aún puede formar parte de la selección y aportar su experiencia. Es un guardameta con gran regularidad en Independiente, que tiene como virtudes sus reflejos y la capacidad para atajar abajo de los tres palos. Ha ido mejorando las salidas en pelotas aéreas.



Guardametas que supo dirigir Diego Alonso durante su carrera

Si uno repasa los equipos que dirigió Diego Alonso en su carrera como técnico y los guardametas que tuvo, no necesariamente siguen una determinada norma. Está claro que a veces los entrenadores se tienen que adaptar a los jugadores que ya tienen los clubes y no siempre incorporan, menos aún en un puesto como el arco.



En Bella Vista, su primer equipo, los guardametas fueron Nicolás Gentilio y Damián Frascarelli. En Guaraní el golero titular fue el uruguayo Pablo Aurrecochea. Ya en Peñarol, donde no le fue bien al Tornado, los metas fueron Juan Castillo y el argentino Danilo Lerda, hoy en Deportivo Maldonado.



En Pachuca, el club en el que Alonso estuvo por mayor cantidad de tiempo, atajaron con él el reconocido Oscar “Conejo” Pérez y Alfonso Blanco mientras que en Monterrey los arqueros eran los argentinos Marcelo Barovero y Juan Pablo Carrizo.