Armaron una lista de los delanteros que decepcionaron en la Premier

INGLATERRA

El diario The Sun incluyó a Diego Forlán, Radamel Falcao, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín, Robinho y Alexandre Pato.

El diario británico The Sun elaboró una lista con los once delanteros que más decepcionaron en la Premier League desde el año 2000 en adelante. Más de la mitad de ellos defraudaron defendiendo la camiseta del Chelsea. Y en la nómina se incluyó la campaña de Diego Forlán en el Manchester United.

La lista The Sun la encabeza con el exfutbolista uruguayo, dejando en claro que luego supo brillar en el fútbol español. También fue incluido el colombiano Radamel Falcao, los brasileños Robinho y Alexandre Pato y los argentinos Hernán Crespo y Gonzalo Higuaín.

la lista Los 11 delanteros que decepcionaron

DIEGO FORLÁN (Mancheter United 2002-2004)

La juventud de Forlán en el Manchester United no fue tenida en cuenta, porque se remarcó que "le llevó 34 partidos anotar su primer tanto". Además se opinó que "sus dificultades iniciales en Manchester United fueron casi vergonzosas, hasta que finalmente anotó contra Aston Villa". Con todo, también indicaron: "Forlán anotó solo 17 veces en 98 juegos para Man Utd, antes de disfrutar de un gran éxito en España, especialmente en Villarreal y Atlético de Madrid".

Fernando Morientes cuando jugó por el Liverpool.

FERNANDO MORIENTES (Liverpool 2005-2006)

La estrella española pasó solo una temporada y media en Anfield. "Las actuaciones en el campo de Morientes a menudo dejaban mucho que desear para sus propios altos estándares", dijo The Sun. Y agregó: "anotó solo ocho goles en 41 partidos de la Premier League, unas cifras bajas para los 9,25 millones de euros pagados".

Hernán Crespo festejando un gol con el Chelsea.

HERNÁN CRESPO (Chelsea 2003-2008)

"Supo ser el jugador más caro en la historia del fútbol, ??pero Crespo luchó por encontrar su mejor forma en Stamford Bridge", indicó el diario británico. "En el Chelsea logró solo 20 goles en cinco años y fue cedido al AC Milan", añadió.

ANDRIY SHEVCHENKO (Chelsea 2006-2009)

Otro fichaje de los "Blues" que se unió al club en la cima de su rendimiento, porque llegó con sus casi 200 goles anotados para el Milan. Shevchenko anotó solo nueve veces en 48 juegos de la Premier League para Chelsea. Es de los jugadores que mayor decepción dejó en Inglaterra.

Robinho en su etapa en el Manchester City.

ROBINHO (Manchester City 2008-2010)

"Fue uno de los acuerdos más impactantes de la historia", dijo The Sun, pero agregó que con "solo 14 goles en dos temporadas en el club, el día en que se unió terminó siendo lo más emocionante que hizo en el Etihad".

RADAMEL FALCAO (Manchester United 2014-2015) y Chelsea (2015-2016)

"Tan malo que aparece en la lista dos veces", escribió el diario británico para dejar en claro lo que fue Falcao en la Premier League. El matador colombiano "llegó a Inglaterra como un delantero de élite ... uno de los más peligrosos del mundo. Había marcado casi un gol por partido en el Porto y el Atlético de Madrid antes de romper 62 goles en solo 105 partidos para Mónaco. Pero si llegó un tigre rugiente, se fue como un tímido gatito con solo cinco goles de la Premier League en dos temporadas en Old Trafford y Stamford Bridge".

ROBERTO SOLDADO (Tottenham 2013-2015)

El delantero español no tuvo éxito durante su etapa en el Tottenham. "Se esperaban grandes cosas del español, pero solo anotó siete veces en 52 partidos de liga en dos temporadas. Soldado fue vendido rápidamente a Villarreal".

Alexandre Pato cuando fichó por el Chelsea.

ALEXANDRE PATO (Chelsea 2016)

"Estaba destinado a conquistar el mundo, convertirse en el nuevo Ronaldo y poner su nombre en los libros de historia. Todo comenzó con tanta fuerza para Pato en el Internacional y luego para el AC Milan, pero se hundió, regresó a Brasil para jugar en Corinthians. Jugó solo dos veces, anotando una vez contra Aston Villa ... desde el punto de penal".

GONZALO HIGUAÍN (Chelsea 2019)

Después de describir que Higuaín había convertido más de 100 goles en la liga para el Real Madrid y agregó otros 71 para el Napoli, incluida una temporada récord en 2015-16, anotando 36 veces, se precisó que "anotó solo cinco veces en 14 juegos y se le ordenó rápidamente que empacara sus pertenencias después de un hechizo tremendamente decepcionante".

ÁLVARO MORATA (Chelsea 2017- presente)

"Los fanáticos del Chelsea quedaron encantados cuando los jefes de los Blues lo llevaron al oeste de Londres en un acuerdo de 66 millones de euros. Sin embargo, Morata no respondió porque ha anotado solo 16 veces para el club desde ese día en 2017". Todavía es jugador del Chelsea, pero está en préstamo en el Atlético de Madrid y parece que su ficha será comprada.

SERGEI REBROV (Tottenham 2000-2004)

"Con cerca de 100 goles en el Dynamo Kiev, el ex compañero de equipo de Andriy Shevchenko debía ser un gran golpe para los Spurs como un probado delantero internacional y de nivel de la Liga de Campeones. Pero el ucraniano anotó solo diez goles en 62 partidos de la Premier League e incluso fue cedido a Fenerbahce, donde anotó menos de un gol cada cuatro juegos. Rebrov finalmente se vendió a West Ham ... donde anotó solo una vez en 27 juegos".