Argentina se ilusiona con un Boca-River con Cavani y Suárez como centrodelanteros

Hace un año, cuando el contrato de Edinson Cavani con Manchester United se terminaba por primera vez y no se sabía si renovaría, Boca Juniors fue fuerte por el Matador, pero quedó para más adelante porque al final continuó en los Red Devils. Ahora son los hinchas de River Plate los que sueñan con otro salteño: Luis Suárez. Entonces, ¿por qué no entusiasmarse con un Boca-River que tenga a los dos máximos goleadores históricos de la Selección de Uruguay como centrodelanteros?

El superclásico del fútbol argentino es uno de los principales del mundo. Sin lugar a dudas está en el top 5 cómodamente; podría hablarse incluso de un top 3. Eso lo hace muy atractivo y mucho más podría serlo si los dos gigantes del Río de la Plata pudieran sumar a los goleadores uruguayos.

Ahora bien, ¿cuál es la posibilidad de que esto sea real? Por el momento no demasiadas, aunque tampoco se lo puede descartar. Para los dos, al menos en este semestre, la prioridad es continuar en Europa porque ambos quieren estar a un alto nivel competitivo con vistas a la Copa del Mundo. ¿Argentina no puede darles eso? Quizás sí, pero la cuestión pasa por la competencia internacional, porque no es lo mismo jugar Champions o Europa League que Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

De cualquier manera, a esta altura ninguno de los dos tiene su futuro definido, por lo cual quizás si no encuentran un equipo que les asegure competencia internacional europea puedan ser buenas alternativas River y Boca.

En el caso de Cavani ya hubo un contacto previo y están las líneas abiertas. El propio futbolista dijo que le agrada la posibilidad de algún día jugar en Boca, pero no parece ser este el semestre adecuado.

Suárez recibió un llamado de Enzo Francescoli, quien fue el encargado de hacerle saber del interés de River. La respuesta fue la que se podía esperar: la prioridad es seguir en Europa, pero no descartó nada para el futuro. De cualquier manera, la idea de Suárez está lejos del Río de la Plata incluso para continuar con su vida cotidiana.

Hoy parece difícil imaginarse un Boca-River con Cavani y Suárez como centrodelanteros antagónicos, pero la ilusión de los hinchas de ambos equipos por tener cada uno a un salteño y la de muchos uruguayos por poder cruzar el charco para verlos sigue siendo grande.

¿Cuántas veces se enfrentaron Suárez y Cavani?

Lo normal es ver a los dos salteños jugando juntos en la selección, donde lo han hecho en 97 oportunidades, durante las cuales Luis anotó 9 goles con pase de Edi y éste convirtió 14 con asistencia del Pistolero. Sin embargo, también fueron rivales. Ocurrió en seis oportunidades, la primera de ellas cuando aún jugaban en Uruguay.

En 2006, Danubio venció 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central cuando los dos eran juveniles y coincidieron en el campo de juego durante los últimos 30 minutos, ya que Edi fue titular y jugó todo el partido, en tanto Luis ingresó a los 60'. Incluso Cavani convirtió uno de los goles, el del empate a los 70'.

Pasaron muchos años para que volvieran a cruzarse en una cancha, porque fue recién en 2014 cuando, por la fase de grupos de la Champions League, el Barcelona del Pistolero recibió al Paris Saint-Germain del Matador. Todos los enfrentamientos desde entonces fueron con ambos en los mismos clubes.

En total Suárez y Cavani fueron rivales en 6 ocasiones, con 4 victorias de Lucho y 2 de Edi, en los que el primero hizo 4 goles y el segundo 3. Una sola vez anotaron ambos en un mismo juego y fue en el último choque que sostuvieron: el 6-1 de Barcelona sobre PSG por la Champions de 2017.