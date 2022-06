Edinson Cavani es tentado desde el mercado mexicano para jugar en Toluca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber disputado los dos partidos amistosos en Estados Unidos ante México primero y frente a la selección local luego, Edinson Cavani está en Montevideo preparando con La Celeste el encuentro despedida de la afición antes de la Copa del Mundo de Catar 2022. Sin embargo, el tema principal por resolver para él es su futuro y en las últimas horas se conoció que —entre las varias posibilidades que maneja— llegó una muy seria desde México.

Según informó ESPN este martes, Toluca le hizo llegar a Walter Guglielmone (hermano y representante del salteño) su interés oficial por contar con Cavani para la próxima campaña, pues tiene la seria intención de armar un equipo que no solo compita a nivel local, sino también internacional.

De acuerdo a las informaciones que maneja la filial de la cadena en México, Francisco Suinaga, presidente de los Diablos Rojos de Toluca, mantuvo un contacto directo vía telefónica con Guglielmone, le explicó el proyecto y le hizo saber que dentro del mismo se incluye la llegada de Cavani.



Las mismas fuentes, no obstante, expresaron que la prioridad del Matador sigue siendo quedarse en Europa y —más específicamente— encontrar un club en España, porque es una liga en la que le gustaría actuar. Por otra parte, jugaría en cuatro de las cinco ligas más importantes del mundo, pues ya lo hizo en Italia, Francia y últimamente Inglaterra.

De acuerdo a las informaciones, Cavani no cerró la puerta al Toluca y es una de las ofertas interesantes que maneja, aunque no sería la prioridad. El mercado mexicano es uno de los más fuertes del planeta, por lo cual el tema económico no sería un problema.