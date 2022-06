¿Quién es el delantero que busca Real Madrid y ya definieron como el "mini Cavani"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sudamérica suele ser cuna de grandes jugadores y más allá de disfrutarlos por estos lados, son muchas las ocasiones en las que buena parte de sus carreras las realizan en el Viejo Continente y Real Madrid ya posó los ojos en uno de ellos.

La referencia es para el futbolista que muchos ya nombran como el "mini Cavani". De todas maneras, no se trata de un futbolista uruguayo, sino que es brasileño y su nombre es Matheus Nascimento.

Tiene apenas 18 años y ya defiende al plantel principal de Botafogo con el que lleva marcados siete goles en 18 partidos de la actual temporada lo que ha llamado la atención de los Merengues.

Sus características físicas son las que llevaron a que los hinchas del equipo norteño lo apodaran como el "mini Cavani" y que así fuera presentado en España por el diario Marca tras el interés del equipo capitalino.

El delantero que mide 1.82 y que tuvo pasajes en selecciones Sub 16, Sub 18 y Sub 20 de Brasil, tiene contrato hasta junio de 2023 y un valor, aproximado, de US$ 8 millones.