Alfredo Arias defendió públicamente lo hecho en Junior con "dos títulos en un año", pero horas después lo cesaron

Junior de Barranquilla comunicó la recisión del contrato de Alfredo Arias al llegar a su séptimo encuentro sin victorias entre la liga colombiana y la Copa Colombia. “La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafío de dirigir al club”, indica el Tiburón por medio de un comunicado que difundió en redes sociales.

Arias arribó al club colombiano el 24 de junio de 2025 donde logró cosechar dos títulos de la liga colombiana. A pesar de esto, y por el mal momento del equipo, Junior decidió ponerle punto final a su ciclo.

“En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados”, establece el texto.

Alfredo Arias junto al trofeo de campeón en Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA.

“Gracias, profesor Arias, por defender nuestros colores, por cada entrenamiento, cada partido, cada desafío y por haber sido parte de la historia reciente de Junior FC”, añade y extiende sus palabras de agradecimiento a los integrantes del cuerpo técnico del uruguayo.

El cruce con un periodista

Tras empatar 1-1 contra Santa Fe el pasado sábado, Junior llegó a su séptimo encuentro consecutivo sin ganar y Alfredo Arias, que era el entrenador del Tiburón, tuvo un cruce con un periodista que le preguntó cuáles eran sus “argumentos para seguir”.

“¿Qué argumentos? Que tengo contrato y trabajo”, comenzó respondiendo el exentrenador de Wanderers y Peñarol. “Agradezco que me trajeron. Creo que he hecho un trabajo serio, creo que he sido honesto y soy digno. Y aunque no quieras ver los resultados anteriores en un año ganamos dos títulos y yo estuve ahí. Ese es el argumento, aunque vos no lo quieras mirar. Cuando llegué había 10 títulos en 110 años. Da cada 10 años un título; en un año gané dos”, contestó Arias.

“Si no te gusta ese argumento, está el de que tengo un trabajo, un contrato y una familia por detrás y cinco familias trabajando conmigo en el cuerpo técnico. Ese es el argumento principal. Mi trabajo no es sacarme ni ponerme, mi trabajo es entrenar un equipo y hacerlo ganar. Y aunque vos digas no miremos el semestre pasado, el semestre pasado estuvimos en problemas, yo vine acá, te enfrente a vos”, remarcó.

“Dije: ‘No vaya a ser que no haya lugar’. Vos todavía tenés lugar porque por lo que opinaste el semestre pasado tendrías que haber renunciado, que argumentos tenés vos después de lo que dijiste el semestre pasado para exigirme a mí”, apuntó.

A su vez, continuó: “Es lo mismo, vos haces un trabajo dingo, honesto y no tenés porque renunciar. Yo hago un trabajo dingo, honesto, soy técnico. Entreno todos los días, trabajo, tengo una familia y tengo cinco familias. ¿Qué argumentos? todos esos”, cerró Arias.