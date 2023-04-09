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El País Ovación Fútbol
justicia

Federico Valverde denunciado por Alejandro Baena ante la Policía Nacional tras presunta agresión

El futbolista interpuso la denuncia al uruguayo ante la Policía y fue respaldado por Villarreal, que se manifestó en un comunicado pero sin nombrar a Valverde.

El País
El País
09/04/2023, 17:57
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Federico Valverde y Alex Baena en Real Madrid Villarreal.
Federico Valverde y Alex Baena en Real Madrid Villarreal.
Foto: AFP.

Con información de EFE
El futbolista del Villarreal Alejandro "Álex" Baena interpuso este domingo una denuncia contra Fede Valverde por la presunta agresión que sufrió por parte del futbolista del Real Madrid el pasado sábado, informó el club castellonense en un comunicado.

Este era uno de los tres escenarios a los que se enfrentaba el uruguayo, que está a la espera de conocer si habrá una sanción deportiva. Si el club o el futbolista deciden denunciarlo también al Comité de Competición, podría haber consecuencias.

El centrocampista uruguayo protagonizó un incidente en la zona del parking del estadio Santiago Bernabéu, al agredir a Baena junto al autobús del Villarreal, tras una disputa que habñia entre ambos por dichos del español durante un enfrentamiento en Copa del Rey entre ambos equipos el 19 de enero. Según informaron a EFE fuentes del club blanco, el origen de la agresión viene de una desconsideración verbal de Baena, refiriéndose a un hijo de Fede Valverde tras los problemas de embarazo de su pareja.

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Después de que la Policía se personase en el lugar del incidente para tomar parte al poco de producirse el incidente, este domingo el futbolista ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional.

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En su comunicado, en el que no se nombra a Valverde, el Villarreal muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador, al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso.

"El futbolista del Villarreal CF, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid CF en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional. Una vez más, el Villarreal CF muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso", expresaron desde el club.

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