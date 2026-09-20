Albion 0-1 Juventud de Las Piedras en vivo por el Clausura: Fernando Mimbacas abrió el marcador a los tres minutos

Albion y Juventud de Las Piedras se miden este domingo desde las 10 horas en el Estadio Luis Franzini por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Pionero de Federico Nieves, que aún no suma puntos en este torneo corto intentará cortar una mala racha que dista mucho de lo que fue la presentación en el Apertura.

Del otro lado, el equipo del Chapa Blanco, que en la previa definió el partido como "muy difícil", suma nueve unidades producto de dos victorias, tres empates y una derrota.

𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 ✅



Que van de arranque hoy pic.twitter.com/xgMQ76gHaT — Albion Football Club (@albion_uy) September 20, 2026