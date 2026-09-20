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El País Ovación Fútbol

Albion 0-1 Juventud de Las Piedras en vivo por el Clausura: Fernando Mimbacas abrió el marcador a los tres minutos

El Pionero busca corta su mala racha este domingo desde las 10 horas en el Franzini por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El País
El País
20/09/2026, 09:51
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Federico Nieves, DT de Albion.
Federico Nieves, DT de Albion.
Foto: Leonardo Mainé.

Albion y Juventud de Las Piedras se miden este domingo desde las 10 horas en el Estadio Luis Franzini por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Pionero de Federico Nieves, que aún no suma puntos en este torneo corto intentará cortar una mala racha que dista mucho de lo que fue la presentación en el Apertura.

Del otro lado, el equipo del Chapa Blanco, que en la previa definió el partido como "muy difícil", suma nueve unidades producto de dos victorias, tres empates y una derrota.

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