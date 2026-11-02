Albion vs. Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura: hora y dónde ver un partido clave por la Tabla Anual

Es el partido que cierra la fecha 13 del Torneo Clausura y el resultado será clave para lo que viene, porque Deportivo Maldonado tiene por primera vez en mucho tiempo la oportunidad de alcanzar a Peñarol en la cima de la Tabla Anual y depender de sí mismo para clasificar a la definición de la Liga AUF Uruguaya, y a la postre poder salir campeón.

El equipo de Gabriel Di Noia enfrenta desde las 20:00 horas de hoy al Albion de Diego Franco y Federico Macías, que tras la salida de Federico Nieves superó la increíble racha negativa en la que hilvanó ocho derrotas desde el inicio del Clausura, y ahora consiguió cuatro victorias en cinco fechas. El partido se juega en el Estadio Luis Franzini, donde el Pionero juega habitualmente de local, con el arbitraje de Andrés Matonte y su tocayo Cunha en el VAR.

Albion viene de derrotar 3-1 a Central Español en la fecha pasada y antes a Montevideo City Torque por 2-1. Por otro lado, el Depor viene de golear al Porongos de Flores 4-0 por Copa Uruguay, y antes de imponerse sobre Danubio por el Clausura.

Prácticamente sin chances de ganar el Clausura, el conjunto fernandino apunta a arrebatarle la Anual al Carbonero, que hoy lidera con 65 puntos. Detrás está Torque con 63 gracias a su victoria de ayer sobre Boston River, y un punto por debajo aparece el Depor con 62.

Cabe recordar que en caso de haber un empate en la cima de la Anual una vez que terminen las 15 fechas del Clausura, se deberá jugar una final para definir al ganador, que saca pasaje directo a las dos finales por el título frente al ganador de la semifinal que jugará Racing, campeón del Apertura, contra el equipo que corone el Clausura. Hoy ese segundo cupo para la semifinal se lo disputan Liverpool y Montevideo City Torque.

Albion vs. Deportivo Maldonado

Hora: 20:00

Estadio: Luis Franzini

TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro

Albion. Santiago Silva; Couture, Pablo Lacoste, Matías De Los Santos, Federico Puente; Tomás Moschión, Francisco Ginella, Santiago Costa; Hernán Toledo, Tobías Figueroa, José Álvarez.

DT. Diego Franco y Federico Macías.

Deportivo Maldonado. Adriano Freitas; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Sebastián Tormo; Lucas Núñez, Santiago Cartagena, Santiago Ramírez; Maximiliano Noble; Cristian Tabó, Renato César.

DT. Gabriel Di Noia.

