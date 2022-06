Agustín Álvarez Martínez y los consejos de Luis Suárez, las charlas con Gargano y sus expectativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agustín Álvarez Martínez se convirtió en nuevo jugador del Sassuolo de Italia, club que pagó 12 millones de euros por la ficha del delantero nacido en San Bautista que ahora se apronta para su primera experiencia en el fútbol europeo.

Luego de haber sido el goleador de la Copa Sudamericana 2021 y de tener una gran temporada con Peñarol, en 2022 las cosas no fueron como él esperaba y es por eso que le dio un mensaje a la hinchada mirasol: “Sentí la necesidad de pedirle disculpas a la gente por no haber hecho goles en este semestre. Me quedo con la tranquilidad de que hasta el último día me brindé al cien por Peñarol".

"Lo que más me dolió fue escuchar que yo no quería estar en Peñarol. Yo estoy agradecido porque fue el club que me dio todo, nunca podría estar enojado con Peñarol", dijo el canario en entrevista con “100% Deporte” (Sport 890).

Álvarez Martínez habló también sobre su presente y contó que "estoy muy contento, vamos a vivir en Módena que es muy cerca del Sassuolo. Me gusta el desafío para poder seguir creciendo".

“Ya hablé con el entrenador el día que firmé el contrato. Él me explicó lo que pretende de mí, pero me dijo que el club tiene tiempo para esperarme", agregó el delantero de 21 años nacido en San Bautista.

Por otra parte, el nuevo jugador del Sassuiolo confesó en qué referentes se apoyó más cuando las cosas no salían y dijo que “hablo mucho con Luis (Suárez). Él me ayudó mucho. Siempre estuvo al lado mío para darme consejos. Cuando veía que las cosas no se me daban me escribía para darme aliento, me decía ‘vamo arriba, tranquilo que las cosas ya van a salir’. Yo también le escribo para pedirle a veces algún consejo o lo que piensa sobre algo y siempre está a disposición. Me saco el sombrero con él. Es una excelente persona”.

Además, el canario contó acerca de su relación con Walter Gargano y dijo que “el Mota siempre tuvo una relación muy especial conmigo. Es un amigo que siempre me dio muchos consejos y me apoyó en todo momento".

Acerca dela relación con Mauricio Larriera, Agustín Álvarez Martínez dijo que “él dijo varias veces que me quería como un hijo y me trataba así día a día en los entrenamientos. Estoy muy agradecido con él. Nunca tuvimos problemas porque yo no le pedía explicaciones de por qué me sacaba”.