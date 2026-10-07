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Agenda Deportiva del 7 de octubre de 2026

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07/10/2026, 04:00
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Jugadores de Juventud de Las Piedras festejan uno de sus goles ante Universidad Católica de Ecuador por Copa Libertadores.
Jugadores de Juventud de Las Piedras festejan uno de sus goles ante Universidad Católica de Ecuador por Copa Libertadores.
Foto: EFE

Copa Uruguay y Masters de Shanghai

Wanderers visita a Cerrito y Juventud de Las Piedras a Plaza Colonia

Cerrito vs. Montevideo Wanderers

Copa AUF Uruguay
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15:30
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DSports/DGO/Flow/Cables

Plaza Colonia vs. Juventud de Las Piedras

Copa AUF Uruguay
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20:00
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DSports/DGO/Flow/Cables

Botafogo vs. Vasco da Gama

Brasileirao
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20:30
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Flow

Paris Basketball vs. ASVEL Lyon-Villeurbanne

Euroliga
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15:45
#

DSports/DGO/Paramount+/DAZN/BasquetPass

Boca Juniors vs. Oberá

LNB
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21:00
#

DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Y. Wu vs. M. Zheng

Másters de Shanghai
#

07:00
#

ESPN/Disney+

A. Fery vs. M. Cilic

Másters de Shanghai
#

08:30
#

ESPN/Disney+

Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians

MLB
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17:00
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Disney+

New York Yankees vs. Tampa Bay Rays

MLB
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21:00
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Disney+

(Jueves) Primera ronda

Másters de Shanghai
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01:30
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Primera ronda

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