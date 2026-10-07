Agenda Deportiva del 7 de octubre de 2026

Copa Uruguay y Masters de Shanghai Wanderers visita a Cerrito y Juventud de Las Piedras a Plaza Colonia Cerrito vs. Montevideo Wanderers Copa AUF Uruguay 15:30 DSports/DGO/Flow/Cables

Plaza Colonia vs. Juventud de Las Piedras Copa AUF Uruguay 20:00 DSports/DGO/Flow/Cables

Botafogo vs. Vasco da Gama Brasileirao 20:30 Flow

Paris Basketball vs. ASVEL Lyon-Villeurbanne Euroliga 15:45 DSports/DGO/Paramount+/DAZN/BasquetPass

Boca Juniors vs. Oberá LNB 21:00 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Y. Wu vs. M. Zheng Másters de Shanghai 07:00 ESPN/Disney+

A. Fery vs. M. Cilic Másters de Shanghai 08:30 ESPN/Disney+

Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians MLB 17:00 Disney+

New York Yankees vs. Tampa Bay Rays MLB 21:00 Disney+

(Jueves) Primera ronda Másters de Shanghai 01:30 Primera ronda

