Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 7 de agosto de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

El País
El País
07/08/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Álex Arce, deantero de Independiente Rivadavia, jugando ante Huracán por el Clausura del fútbol de Argentina.
Álex Arce, deantero de Independiente Rivadavia, jugando ante Huracán por el Clausura del fútbol de Argentina.
Foto: Independiente Rivadavia

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar