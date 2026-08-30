Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 30 de agosto de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

El País
El País
30/08/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Máximo Lorenzi y Lucas Carrizo festejan uno de los goles de Plaza Colonia ante Fénix por la Segunda División.
Máximo Lorenzi y Lucas Carrizo festejan uno de los goles de Plaza Colonia ante Fénix por la Segunda División.
Foto: AUF

Clásico entre Peñarol y Nacional en el CDS

Además hay otro partido del Clausura, Segunda División y fútbol internacional

Fénix vs. Miramar Misiones

Segunda División
#

10:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Chelsea vs. Brighton

Premier League
#

10:00
#

ESPN/Disney+

Real Madrid vs. Málaga

LaLiga
#

12:00
#

DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Manchester United vs. Ipswich

Premier League
#

12:30
#

ESPN/Disney+

River Plate vs. Rentistas

Segunda División
#

13:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Deportivo La Coruña vs. Valencia

LaLiga
#

14:30
#

DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Banfield vs. River Plate

Clausura LPF
#

15:00
#

ESPN/Disney+

Peñarol vs. Nacional

Clausura
#

15:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Cerro Largo vs. Liverpool

Clausura
#

19:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Oriental vs. Plaza Colonia

Segunda División
#

19:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Independiente vs. Gimnasia de Mendoza

Clausura LPF
#

19:15
#

TYC Sports

Independiente Rivadavia vs. Racing

Clausura LPF
#

21:30
#

Disney+

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar