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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 28 de setiembre de 2026

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28/09/2026, 04:00
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Santiago Benítez festeja su gol con sus compañeros frente a la tribuna de Wanderers en el Parque Viera.
Santiago Benítez festeja su gol con sus compañeros frente a la tribuna de Wanderers en el Parque Viera.
Foto: Leonardo Mainé.

Uruguay enfrente a Corea del Sur en amistoso

Además, Wanderers y Albion cierran la octava fecha del Clausura

Corea del Sur vs. Uruguay

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Uruguay vs. Bolivia

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Jamaica vs. Honduras

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