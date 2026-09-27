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Agenda Deportiva del 27 de setiembre de 2026

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27/09/2026, 04:00
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La emoción de Leandro Lozano tras el gol que marcó en el partido entre Boca y San Pablo por Copa Sudamericana.
La emoción de Leandro Lozano tras el gol que marcó en el partido entre Boca y San Pablo por Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

Clásico entre Defensor Sporting y Danubio

Además: Racing y Boca Juniors juegan por Copa Argentina

Lituania vs. Azerbaitán

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Cerrito vs. La Luz

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Racing vs. Boca Juniors

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TYC Sports

Defensor Sporting vs. Danubio

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Huracán FC vs. Miramar Misiones

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Haití vs. Costa Rica

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Trinidad y Tobago vs. República Dominicana

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