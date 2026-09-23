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Agenda Deportiva del 23 de setiembre de 2026

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23/09/2026, 04:00
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Santiago Benítez festeja su gol con sus compañeros frente a la tribuna de Wanderers en el Parque Viera.
Santiago Benítez festeja su gol con sus compañeros frente a la tribuna de Wanderers en el Parque Viera.
Foto: Leonardo Mainé.

Juegos ODESUR, Copa AUF Uruguay y Champions

Además, Malvín y Defensor Sporting definen la Liga de Básquetbol Femenina

Italia vs. España

Mundial femenino Sub 20
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10:00
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Corea del Norte vs. Colombia

Mundial femenino Sub 20
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13:30
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Servette Chênois vs. Lyon

Champions League femenina
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13:45
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ESPN 2/Disney+

Liverpool vs. Colón

Copa AUF Uruguay
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15:30
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Boston River vs. Fénix

Copa AUF Uruguay
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15:30
#

DSports/DGO/Flow/Cables

Barcelona vs. Paris FC

Champions League femenina
#

16:00
#

ESPN 2/Disney+

Wanderers vs. Cerrito

Copa AUF Uruguay
#

20:00
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DSports/DGO/Flow/Cables

Cerro vs. Deportivo Maldonado

Copa AUF Uruguay
#

20:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables

Malvín vs. Defensor Sporting

Liga de Básquetbol femenina
#

21:45
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VTV+/AntelTVBasquetPass

Atletismo: finales

Juegos ODESUR
#

09:00
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DSports

Fútbol femenino: Uruguay vs. Paraguay

Juegos Odesur
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10:00
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DSports

Ciclismo de pista: final madison femenino

Juegos Odesur
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11:30
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DSports

Handball masculino: Uruguay vs. Perú

Juegos Odesur
#

14:30
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DSports

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