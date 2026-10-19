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Agenda Deportiva del 19 de octubre de 2026

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19/10/2026, 04:00
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Christian Tabó y Tomás Viera disputan la pelota en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Christian Tabó y Tomás Viera disputan la pelota en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional por el Clausura y Libertadores femenina

Además vuelve la Liga Uruguaya de Básquetbol

Monza vs. Cagliari

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13:30
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Trabzonspor vs. Besiktas

Superliga Turca
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Parma vs. Torino

Serie A
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Getafe vs. Rayo Vallecano

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Tottenham vs. Coventry City

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16:00
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ESPN/Disney+

Deportivo Cali vs. Nacional

Libertadores Fem.
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Newell’s vs. Central Cba.

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TYC Sports

Sarmiento vs. Barracas

Clausura LPF
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19:00
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Nacional vs. Deportivo Maldonado

Clausura
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20:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe

Clausura LPF
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21:15
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ESPN/Disney+

Biguá vs. Hebraica

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Defensor Sporting vs. Goes

LUB
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21:30
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VTV+/AntelTV/BasquetPass

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Sonego vs. Kouame

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